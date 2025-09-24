Acidente em MS: cineastas e arquiteto gravavam filme sobre cidades-esponja

Os cineastas Luiz Ferraz e Rubens Crispim Jr., que morreram em um acidente aéreo na tarde de ontem no Pantanal de Mato Grosso do Sul, acompanhavam o arquiteto e professor Kongjian Yu para a produção de um documentário sobre o trabalho dele.

O que aconteceu

Grupo estava na região gravando material para um documentário chamado Planeta Esponja. O filme tinha relação com o conceito de "cidades-esponja", pelo qual o professor Yu ficou mundialmente conhecido.

Ferraz era diretor do filme e Rubens era diretor de fotografia. Os dois acompanhavam o trabalho de Yu. A gravação era organizada pela produtora Olé Produções, da qual Luiz era sócio.

Além dos cineastas e do professor, o piloto da aeronave, Marcelo Pereira de Barros, também morreu no acidente. Ele era dono da aeronave que caiu.

Conceito de "cidades-esponja", estilo que propõe o convívio das construções com a água da chuva, foi criado por Yu. Além de salvar a água para períodos de estiagem, o projeto também evita que as cidades sofram com enchentes.

Kongjian veio ao Brasil no começo de setembro, quando palestrou em Brasília. Na ocasião, ele participou da Conferência Internacional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

Causas do acidente ainda são investigadas

Aeronave caiu na noite de ontem na região do Pantanal Imagem: Reprodução

Avião caiu na tarde de ontem perto de uma fazenda em Aquidauana, no Pantanal de MS. As causas do acidente ainda são investigadas pela polícia e pelo Cenipa.

A aeronave, uma Cessna 175, foi fabricada em 1958 e comprada em 2015 por Marcelo. Ela tinha capacidade para quatro pessoas e foi registrada para serviços aéreos privados, segundo registro de matrícula da Agência Nacional de Aviação Civil.

O monomotor tinha operação para táxi aéreo negada e só podia operar voos diurnos. Ela tinha situação de aeronavegabilidade normal e documentação em dia, válida até dezembro deste ano.