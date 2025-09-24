Vibra espera maior procura por ações após obter "investment grade" da S&P

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Vibra Energia prevê maior procura de investidores por suas ações além de taxas mais competitivas para seu endividamento, após obter pela primeira vez um rating global de "investment grade", disse o vice-presidente executivo de Finanças Corporativas, Estratégia e RI, Augusto Ribeiro, nesta quarta-feira.

A companhia comunicou na véspera ter obtido avaliação 'BBB-' com perspectiva estável da agência de classificação de risco S&P Global Ratings. Com isso, a avaliação da Vibra ficou acima do rating do Brasil, que é BB.

"Na captação, a expectativa da empresa é que isso (novo rating) gere taxas mais competitivas", disse Ribeiro, à Reuters.

O executivo também disse esperar por "um aumento maior de busca pelo papel da Vibra, principalmente dos fundos que tendem a investir mais em empresas 'investment grade', menos nas empresas de 'high yield'. Então, a expectativa é positiva".

Ribeiro destacou que a nova classificação da S&P contribui para o exercício contínuo da empresa na gestão de suas dívidas, com a busca por menores custos e prazos mais longos.

A Vibra destacou que a S&P projeta melhora da alavancagem da empresa em relação ao pico registrado no primeiro semestre de 2025, que foi de 2,9 vezes dívida líquida sobre Ebitda.

Ribeiro reiterou que a empresa prevê reduzir o indicador de alavancagem para próximo de 2,5 vezes até o fim do ano e busca em um prazo maior ficar abaixo de 2 vezes.

"Vamos entrar em 2026 buscando uma redução de alavancagem na empresa, fazendo ajustes de investimentos, fazendo ajuste de alocação de capital, crescimento da nossa própria operação", afirmou o executivo.

"Nós temos ambição de crescimento de 'market share', ambição de crescimento de rentabilidade, nós estamos trabalhando para reduzir... gastos de uma maneira geral e, com isso, a gente vai buscar essa alavancagem."

Ribeiro também disse acreditar que um movimento forte de autoridades federais e estaduais de combate à ilegalidade no setor de combustíveis também deverá trazer retornos positivos ao mercado conforme a agenda avançar.

A empresa destacou que a posição de destaque da Vibra na distribuição de combustíveis, aliada ao fato de a empresa ter marcas líderes e fortes, sustenta a avaliação positiva.

A Vibra conta com aproximadamente 8 mil postos de combustíveis, 1.400 lojas de conveniência e 92 unidades operacionais em todo o país. Também mantém a maior planta industrial de lubrificantes da América Latina. Em 2024, a empresa comercializou 35,8 milhões de m³ de combustível.

