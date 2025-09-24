Versão genérica de vacina injetável contra HIV deve custar US$ 40 por ano a partir de 2027

Versões genéricas do lenacapavir, medicamento injetável de prevenção ao HIV, devem estar disponíveis por cerca de US$ 40 (cerca de R$ 212) por ano em mais de cem países a partir de 2027. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (24) pela organização internacional Unitaid e pela Fundação Gates.

As duas entidades firmaram acordos separados com laboratórios farmacêuticos indianos para produzir o medicamento genérico voltado a países de baixa e média renda. "É uma conquista essencial para ampliar o acesso à prevenção do HIV", afirmou Carmen Perez Casas, responsável estratégica da Unitaid para o tema, em entrevista à AFP. O tratamento original, comercializado pela empresa norte-americana Gilead Sciences sob o nome Yeztugo, custa cerca de US$ 28 mil por ano nos Estados Unidos.

Segundo Perez Casas, "com esse produto, podemos acabar com o HIV ? está ao nosso alcance". O lenacapavir é o primeiro medicamento de longa duração para profilaxia pré-exposição (PrEP), exigindo apenas duas aplicações por ano. Trata-se de um avanço significativo em relação aos tratamentos atuais, que requerem o uso diário de comprimidos.

Em outubro de 2024, a Gilead concedeu licenças voluntárias a seis fabricantes de genéricos para distribuir o produto em 120 países de baixa e média renda. Um dos primeiros acordos foi firmado entre Unitaid, a Clinton Health Access Initiative e o instituto de pesquisa sul-africano Wits RHI com o laboratório indiano Dr Reddy's, prevendo a distribuição a partir de 2027.

Fabricado na Índia

"O produto será inicialmente fabricado na Índia, mas estamos trabalhando para regionalizar a produção no futuro", explicou Perez Casas. A Fundação Gates também anunciou parceria semelhante com o grupo farmacêutico indiano Hetero.

"As descobertas científicas como o lenacapavir podem nos ajudar a pôr fim à epidemia de HIV, desde que sejam acessíveis às populações que mais precisam", declarou Trevor Mundel, presidente da área de saúde global da fundação.

Desde 2010, os esforços internacionais reduziram em 40% o número de novas infecções, mas dados da Unaids indicam que ainda houve 1,3 milhão de novos casos em 2024.

Enquanto os genéricos não chegam ao mercado, um acordo entre o Fundo Global e a Gilead deve permitir o envio do tratamento original a países de baixa e média renda, com apoio dos Estados Unidos. A iniciativa, que segue a aprovação do Yeztugo pelas autoridades norte-americanas em junho, pretende entregar as primeiras unidades em pelo menos um país africano até o fim de 2025.

(Com AFP)