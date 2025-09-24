Topo

Vendas de novas moradias nos EUA aumentam em agosto

24/09/2025

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de novas moradias unifamiliares nos Estados Unidos aumentaram em agosto, mas o impulso dado com a queda das taxas hipotecárias pode ser limitado pelo enfraquecimento do mercado de trabalho.

As vendas de casas novas aumentaram 20,5% no mês passado, atingindo uma taxa anualizada ajustada sazonalmente de 800.000 unidades, informou o Census Bureau do Departamento de Comércio nesta quarta-feira. O ritmo de vendas para julho foi revisado para cima, para uma taxa de 664.000 unidades, em comparação com as 652.000 relatadas anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas de novas moradias, que representam cerca de 14% das vendas de casas nos EUA, diminuiriam para uma taxa de 650.000 unidades. As vendas de casas novas, que são contadas na assinatura de um contrato, são voláteis na base mensal e estão sujeitas a grandes revisões.

Em agosto, elas aumentaram 15,4% em relação ao ano anterior.

As taxas hipotecárias caíram enquanto o Federal Reserve se preparava para retomar o afrouxamento da política monetária. O banco central dos EUA reduziu sua taxa de juros de referência na semana passada em 25 pontos-base, para a meta de 4,00% a 4,25%. O Fed projetou um ritmo constante de reduções para o restante de 2025.

A taxa da popular hipoteca de 30 anos caiu para 6,26%, o menor valor em 11 meses, na semana passada, segundo dados da agência de financiamento hipotecário Freddie Mac. Ela vem caindo desde meados de julho e está abaixo dos 7,04% registrados em meados de janeiro.

No entanto, o mercado de trabalho enfraqueceu, com abertura de apenas 29.000 empregos fora do setor agrícola por mês nos três meses até agosto, em comparação com 82.000 no mesmo período do ano passado.

(Reportagem de Lucia Mutikani)

