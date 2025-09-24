Unânime pela PEC da Blindagem na Câmara, PL muda e vota contra no Senado

Os 83 deputados do PL presentes no plenário da Câmara na terça passada foram a favor da PEC da Blindagem no primeiro turno de votação. A postura mudou e, hoje, todos os senadores do partido se posicionaram contra a proposta na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

O que aconteceu

O PL ajudou a enterrar no Senado o mesmo projeto que ajudou a aprovar na Câmara. A PEC da Blindagem foi barrada pela CCJ do Senado no começo desta tarde. Houve unanimidade e foram 26 votos pelo arquivamento da proposta —quatro deles do PL. O regimento determina que a PEC está arquivada. O presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD-BA), declarou que pode haver uma votação no plenário para o Senado marcar uma posição política

Integrantes do partido admitiram que sentiram a pressão das ruas. O senador Jorge Seif (PL-SC) tinha um texto alternativo que não incluía a rejeição da PEC da Blindagem na íntegra. Ele desistiu da iniciativa e votou para arquivar o projeto.

Ao justificar o recuo, Seif relatou que recebeu apelos nas redes sociais. O senador afirmou que percebeu a contrariedade dos eleitores com a proposta e que não havia espaço para a aprovação de uma versão menos abrangente.

A orientação de voto do PL foi outro sinal da mudança de posição. Líder do partido, o senador Carlos Portinho (RJ) pediu para os parlamentares votarem a favor do parecer do relator Alessandro Vieira (MDB-SE), que pedia o arquivamento da PEC da Blindagem.

Relator da PEC da Blindagem trabalhou contra a proposta Imagem: Edilson Rodrigues - 28.fev.2024/Agência Senado

Centrão também dá guinada

Patrocinadores da PEC na Câmara, três partidos do centrão mudaram de lado. Deputados de PP, União Brasil e Republicanos entregaram quase todos seus votos pela aprovação da proposta em primeiro turno.

O PP teve o relator do projeto na Câmara. O deputado Claudio Cajado (BA) redigiu um texto que defendia a blindagem e fez uma manobra para que o voto secreto, derrotado na primeira votação, fosse incluído na versão final.

No total, 38 deputados do PP foram favoráveis à PEC da Blindagem. Somente um parlamentar foi contrário na semana passada. Hoje, o partido ajudou a enterrar a iniciativa com os votos de seus dois representantes na CCJ do Senado.

Os deputados do União Brasil deram 54 votos pelo projeto. Foram somente quatro parlamentares se opondo à PEC da Blindagem. Hoje, dois senadores do partido na CCJ do Senado votaram por sepultar a proposta.

O Republicanos também mudou de opinião. Na Câmara, o partido entregou 42 votos favoráveis ao projeto e somente um contra. Na CCJ do Senado, seu único representante foi contra.

Otto Alencar afirmou que a PEC da Blindagem abre as portas da política para facções criminosas Imagem: Geraldo Magela/Agência Senado

Pressão popular

A PEC da Blindagem repercutiu muito mal na população. Manifestações foram realizadas em vários estados e levaram dezenas de milhares de pessoas às ruas.

Juristas se manifestaram contrários à proposta. As declarações mencionavam que os deputados tinham aprovado uma PEC que permitia ao Congresso impedir que parlamentares fossem julgados até por crimes inafiançáveis.

O presidente da CCJ no Senado atuou para derrubar a PEC. Otto Alencar (PSD-BA) declarou que o crime organizado iria tentar eleger deputados e senadores para fugir de punições. Ele elencou os seguintes motivos para rejeitar o projeto:

Só há prisão ou investigação de deputado ou senador com aval do Congresso;

Tem de ser feita uma votação secreta para decidir se a investigação ou prisão é autorizada;

O STF (Supremo Tribunal Federal) tem de pedir permissão para abrir processo contra deputado ou senador;

Só o Supremo pode determinar uso de tornozeleira eletrônica e apreensão de passaporte. Juízes e desembargadores estão proibidos;

A polícia tem 24 horas para enviar os autos da prisão em caso de flagrante, acelerando a chance de sair da cadeia;

Presidentes de partidos têm os mesmos direitos que deputados e senadores;

Diante da repercussão negativa, a articulação para derrubar a PEC cresceu. Com o projeto arquivado, o tema só pode voltar a ser discutido com a elaboração de uma nova PEC. A reação da sociedade demonstra falta de ambiente para debater este tipo de assunto no momento.