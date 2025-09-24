Topo

Notícias

Uma em cada 4 pessoas já pensou em suicídio, alerta pesquisa

24/09/2025 12h25

Se precisar, peça ajuda

Qualquer pessoa com pensamentos e sentimentos de querer acabar com a própria vida deve buscar acolhimento em sua rede de apoio, como familiares, amigos e educadores, e também em serviços de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, é muito importante conversar com alguém de confiança e não hesitar em pedir ajuda, inclusive para buscar serviços de saúde.

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone (188), e-mail, chat e voip 24 horas todos os dias.

>> Serviços de saúde que podem ser procurados para atendimento: 

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e Unidades Básicas de Saúde (Saúde da família, Postos e Centros de Saúde);

UPA 24H, SAMU 192, Pronto Socorro; Hospitais;

Centro de Valorização da Vida - 188 (ligação gratuita).

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Lavrov diz a Rubio que Europa e Ucrânia são responsáveis pela prolongação do conflito (ministério)

Cientista chileno é condenado por estuprar colega francesa na Antártida

Lula se reúne com Zelenskiy e defende maior engajamento da ONU na busca por solução para guerra

Sete dos nove 'limites planetários' são ultrapassados com acidificação dos oceanos

Cobradores de dívida morreram por politraumatismo e ferimento por arma

Moradora de prédio em SP agride porteira após portão fechar em seu carro

Presidente do Quênia lamenta falta de recursos no Haiti e defende nova força multinacional

Lula distribuiu bala à delegação brasileira; não paçoca a líderes mundiais

Rei mais rico do mundo? Este monarca tem 17 mil casas, 52 barcos e 38 jatos

Odebrecht e chineses lideram leilões para primeiras estações do Metrô em Guarulhos

Ataque com drone do grupo Houthi deixa mais de 20 feridos em Israel