Topo

Notícias

Um milhão de sírios retornaram do exterior desde a queda de Assad, diz ONU

24/09/2025 15h45

Um milhão de refugiados sírios voltaram do exterior desde a queda do regime do ex-presidente Bashar al Assad, em dezembro passado, informou nesta quarta-feira (24) a ONU, que pediu mais apoio internacional para que outros sírios possam fazer o mesmo.

"Em apenas nove meses, um milhão de sírios regressaram ao país após a queda do governo de Bashar al Assad, em 8 de dezembro de 2024", declarou o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), em comunicado.

A agência acrescentou que outros 1,8 milhão de deslocados internos durante quase 14 anos de guerra civil também retornaram às regiões de origem.

Embora tenha descrito esses retornos em massa como "um sinal da grande esperança e das altas expectativas que os sírios depositam na transição política do país", o Acnur alertou que os repatriados enfrentam "enormes desafios".

A ONU lembrou que mais de 7 milhões de sírios continuam deslocados dentro do território nacional e que mais de 4,5 milhões ainda vivem como refugiados no exterior.

"Eles suportaram um sofrimento imenso nos últimos 14 anos e os mais vulneráveis continuam necessitando de proteção e assistência", afirmou Filippo Grandi, chefe do Acnur, no comunicado.

Grandi fez um apelo à comunidade internacional e ao setor privado para que "apoiem a recuperação" da Síria e garantam que o retorno voluntário dos deslocados pelo conflito seja "sustentável e digno", de modo que "não sejam obrigados a fugir novamente".

nl/sba/mba/meb/mb/lm/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

TCM dá 48 h para prefeitura de SP explicar contrato do Theatro Municipal

Enviado de Trump espera "avanço" no Oriente Médio nos próximos dias

Macron alerta presidente do Irã sobre prazo para evitar sanções nucleares

Tarcísio diz que entrará na Justiça contra renovação da Enel em São Paulo

Um milhão de sírios retornaram do exterior desde a queda de Assad, diz ONU

Resgatados os 23 mineiros presos em mina de ouro colapsada na Colômbia (agência estatal)

Lavrov diz a Rubio que Europa e Ucrânia são responsáveis pela prolongação do conflito (ministério)

Cientista chileno é condenado por estuprar colega francesa na Antártida

Lula se reúne com Zelenskiy e defende maior engajamento da ONU na busca por solução para guerra

Sete dos nove 'limites planetários' são ultrapassados com acidificação dos oceanos

Cobradores de dívida morreram por politraumatismo e ferimento por arma