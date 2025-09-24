Tufão Ragasa se aproxima do sul da China após deixar 17 mortos em Taiwan

Por Jessie Pang e David Kirton

HONG KONG/SHENZHEN, China (Reuters) - O tufão Ragasa, ciclone tropical mais potente do mundo neste ano, atingiu a cidade de Yangjiang, no sul da China, na quarta-feira, depois de matar 17 pessoas em Taiwan e castigar Hong Kong com ventos ferozes e chuvas fortes.

O tufão estava se aproximando de Maoming, uma das maiores cidades de refino de petróleo da China, na província de Guangdong.

Em Taiwan, 17 pessoas estavam desaparecidas no condado de Hualien, no leste do país, depois que um lago transbordou e enviou uma parede de água para uma localidade, enquanto o Ragasa paralisou Hong Kong.

É provável que tufões mais fortes atinjam o sul da China devido à mudança climática, disse Benjamin Horton, reitor da Escola de Energia e Meio Ambiente da Universidade da Cidade de Hong Kong, após um verão de chuvas recordes.

"O clima vivido em Hong Kong neste verão é apenas uma amostra do que está por vir", afirmou Horton.

O Ragasa se formou no Pacífico Ocidental na semana passada. Alimentado por mares quentes e condições atmosféricas favoráveis, o ciclone tropical se intensificou rapidamente e se tornou um super tufão de categoria 5 na segunda-feira, com ventos superiores a 260 km/h.

Desde então, ele se enfraqueceu, mas ainda era poderoso o suficiente para derrubar árvores e linhas de energia.

"As autoridades aprenderam com Hato e Mangkhut, que causaram bilhões de dólares em danos em 2017 e 2018", disse Chim Lee, especialista sênior em energia e mudanças climáticas da Economist Intelligence Unit.