Topo

Notícias

Trump seguirá o dinheiro nas investigações sobre antifa, diz Bessent

24/09/2025 10h46

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, investigará qualquer pessoa que esteja financiando uma organização terrorista doméstica e a responsabilizará por atos de violência, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, nesta quarta-feira.

"O presidente Trump declarou que a antifa é uma organização terrorista doméstica, e nós vamos seguir o dinheiro", declarou Bessent em uma entrevista à Fox Business Network.

(Reportagem de Doina Chiacu e Andrea Shalal)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Câmara de Guarujá é alvo de buscas em investigação sobre fraude para locação de carros

Hipertensão acomete 1,4 bilhão de pessoas e somente 23% conseguem controlar a doença, diz OMS

Zelensky diz que terá prazer em indicar Trump ao Nobel se guerra acabar

STF publica ata de julgamento de Bolsonaro e deflagra corrida para recursos

Nuvem tóxica contamina casas que resistiram aos incêndios de Los Angeles

Presidente do Irã nega na ONU que seu país busque desenvolver armas nucleares

EUA restringe compras de funcionários do Irã que participam da cúpula da ONU

Zelenskiy diz na ONU que mundo vive corrida armamentista mais destrutiva de todos os tempos

Michelle admite que pode disputar as eleições de 2026

Arquiteto morto inovou com cidades-esponjas, estudadas pelo Brasil; entenda

Trump seguirá o dinheiro nas investigações sobre antifa, diz Bessent