Trump seguirá o dinheiro nas investigações sobre antifa, diz Bessent

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, investigará qualquer pessoa que esteja financiando uma organização terrorista doméstica e a responsabilizará por atos de violência, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, nesta quarta-feira.

"O presidente Trump declarou que a antifa é uma organização terrorista doméstica, e nós vamos seguir o dinheiro", declarou Bessent em uma entrevista à Fox Business Network.

(Reportagem de Doina Chiacu e Andrea Shalal)