Trump fala em 'sabotagem na ONU' ao reclamar de escada rolante e TP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reclamou hoje da falha na escada rolante e um problema no teleprompter (dispositivo que exibia seu discurso) durante a Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York.

O que aconteceu

"Verdadeira vergonha", escreveu Trump ao reclamar dos incidentes. Ao comentar o caso da escada rolante —que parou quase imediatamente após Trump e a esposa, Melania, subirem—, ele escreveu que, caso a dupla não tivesse segurado o corrimão com força, um "desastre" teria ocorrido.

Presidente comentou que ficou "no escuro" após a falha no teleprompter. Ele também acusou que seu discurso começou a ser ouvido cerca de 15 minutos depois do início e apontou ter recebido reclamações que não dava para ouvi-lo no auditório, sendo isso possível apenas com o uso de fones de ouvidos com a tradução dos intérpretes.

Apesar da reclamação sobre o discurso não ser ouvido, o sistema da ONU funciona desta maneira. Ou seja, só é possível ouvir as falas através do fone de ouvido com as vozes dos intérpretes.

Republicano falou que situações não foram coincidências e descreveu os casos como "tripla sabotagem na ONU". Ele cobrou uma investigação imediata, exigindo que as imagens de câmeras de segurança sejam guardadas, especialmente aquelas que mostrem o controle do botão de parada de emergência. Sem dar detalhes, ele disse que o Serviço Secreto está "envolvido" no caso.

Mais cedo, um porta-voz da ONU declarou à AFP que o percalço da escada ocorreu de forma acidental. "O mecanismo de segurança foi ativado inadvertidamente por alguém que estava à frente do presidente", disse Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, ao acrescentar que o dispositivo voltou a funcionar posteriormente.

Dujarric disse que TP era operado pelos norte-americanos. "Não temos comentários, já que o teleprompter do presidente americano é operado pela Casa Branca", declarou o porta-voz do secretário-geral da ONU.

Falha na escada

Incidente com a escada rolante ocorreu antes de Trump fazer o seu discurso na Assembleia Geral da ONU. Ao subir na escada atrás de sua esposa, Melania Trump, o equipamento parou de funcionar quase de imediato. O presidente americano e a primeira-dama mantiveram o equilíbrio segurando-se no corrimão. Depois subiram a pé.

Casa Branca exigiu hoje que a situação fosse investigada e, se for o caso, pediu a demissão imediata do responsável.

O incidente deixou Trump bastante irritado, já que ele é muito suscetível a qualquer contratempo durante suas aparições públicas. "As duas coisas que recebi das Nações Unidas foram uma escada rolante defeituosa e um teleprompter defeituoso", afirmou ele durante o discurso.

(Com AFP)