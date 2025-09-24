Trump promete a líderes árabes que não deixará Israel anexar Cisjordânia, diz Politico

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu a líderes árabes que não deixaria Israel anexar a Cisjordânia ocupada, afirmou o Politico nesta quarta-feira, citando seis fontes familiarizadas com o assunto.

Duas pessoas descreveram Trump como sendo firme sobre o assunto durante sua reunião à margem da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, disse o Politico.

Outras duas fontes familiarizadas com o assunto, segundo o Politico, afirmaram que a equipe dos EUA apresentou um documento técnico descrevendo o plano do governo Trump para acabar com a guerra de Gaza, incluindo a promessa contra a anexação da Cisjordânia.

Israel tem recebido condenação global por sua conduta militar em Gaza, que causou grande destruição e onde mais de 65.000 palestinos foram mortos, de acordo com autoridades de saúde locais. Um monitor global de fome afirma que parte do território está sofrendo de fome.

(Por Doina Chiacu)