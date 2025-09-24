Ronilso: 'Trump jamais faria gesto que fez a Lula para Maduro ou Petro'

O gesto de Donald Trump ao aceitar negociar com Lula mostra pragmatismo diante de pressões internas, sem uma subserviência brasileira, avalia Ronilso Pacheco, colunista do UOL, no UOL News do Canal UOL.

Eu acho que não é pouca coisa, eu acho que foi realmente muito significativo. Além de muito imprevisível, o Donald Trump é um cara que costuma ir para cima, não costuma tirar a mão, então faz o que quer do jeito que quer. Você pode ter certeza: a gente tem elementos o bastante para reconhecer que se o Donald Trump quisesse muito mais ir para cima do que fazer qualquer gesto, ele teria feito. Ronilso Pacheco

Então, é muito mais possível a gente pensar pela ausência de um esticar de corda de Donald Trump. Por que não teve esse esticar de cordas? Ele é realmente um negociador. Ele é um grande jogador e não é um suicida político. O Brasil não é um país pequeno, não é um país inexpressivo, é só pensar que Donald Trump nunca faria um gesto desse tipo se o presidente ali na frente dele fosse o Maduro ou o Petro, e não o presidente Lula. Ele não teria feito um movimento, nenhum gesto, se não tivesse algum tipo de interesse real. Então, isso realmente não é pouca coisa. Ronilso Pacheco

Ronilso aponta que lidar com Trump é difícil e que a diplomacia brasileira está correta em não ser subserviente - diferentemente do que prega o deputado Eduardo Bolsonaro.

Mesmo que esse encontro aconteça pessoal, que o Trump exija que ele seja um encontro pessoal, eu duvido que se repita o que aconteceu com Zelensky. O Brasil não está entrando numa negociação de uma maneira subserviente. O Brasil está apresentando os seus termos. O que a gente tem de concreto é que tem uma sinalização de uma conversa e tem um tom que é muito mais ameno daquilo que o campo bolsonarista esperava e que, honestamente, o próprio governo brasileiro esperava. Eu tenho certeza que o Lula se surpreendeu com o feedback e a resposta e até a quantidade de vezes que Donald Trump cita o Brasil no seu discurso. Ronilso Pacheco

