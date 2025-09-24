Topo

Trump exige que ONU investigue 'sabotagem' após problemas técnicos

24/09/2025 19h02

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu nesta quarta-feira (24) que a ONU abra imediatamente uma "investigação" após o que descreveu como um "triplo ato de sabotagem" durante sua participação na Assembleia Geral anual da organização em Nova York.

Trump reclamou de uma falha na escada rolante na sua chegada à sede das Nações Unidas na terça-feira, seguida de problemas no teleprompter e no sistema de som durante o seu discurso.

Em uma longa publicação em sua plataforma Truth Social, o presidente qualificou a série de incidentes como "maliciosa", exigiu a prisão dos responsáveis e afirmou que o Serviço Secreto está investigando o ocorrido. "Isso não foi coincidência, foi uma tripla sabotagem na ONU. Eles deveriam se envergonhar", disse Trump.

"Envio uma cópia desta carta ao secretário-geral da ONU, António Guterres, e exijo uma investigação imediata. Não me surpreende que as Nações Unidas não tenham conseguido cumprir a função para a qual foram criadas", acrescentou.

Na terça-feira, Trump, de 79 anos, chegou à sede da organização acompanhado da primeira-dama Melania Trump. O casal utilizava uma escada rolante quando o equipamento parou bruscamente, os obrigando a seguir a pé.

A ONU não reagiu imediatamente à declaração de Trump, mas, na terça-feira, insistiu em que tudo não passou de incidentes acidentais e atribuiu parte da responsabilidade ao pessoal da Casa Branca.

Um cinegrafista da delegação americana "pode ter acionado inadvertidamente o sistema de segurança" da escada rolante, provocando sua parada, afirmou Stéphane Dujarric, porta-voz de Guterres. Em seguida, o dispositivo foi colocado novamente em funcionamento.

"Estamos revisando o que a ONU disse para corroborar", declarou à AFP nesta quarta-feira (24) um funcionário do Serviço Secreto, responsável pela proteção de altas figuras políticas dos Estados Unidos, que falou sob condição de anonimato.

Trump também se queixou de que o teleprompter não funcionou durante os 15 primeiros minutos de sua intervenção e que o sistema de som do auditório estava desligado.

"Sobre o teleprompter, não temos comentários, já que o equipamento do presidente americano é operado pela Casa Branca", comentou Dujarric na terça-feira.

O presidente americano dedicou parte de sua intervenção a criticar duramente a ONU, acusando a organização de financiar a imigração ilegal que estaria transformando os países ocidentais em um "inferno", e de não apoiar seus esforços de paz em Gaza e na Ucrânia.

Embora tenha inicialmente feito piadas sobre os incidentes, Trump elevou o tom nesta quarta-feira, dizendo que a parada da escada rolante poderia ter sido um "verdadeiro desastre". "É incrível que Melania e eu não tenhamos caído de cabeça nas bordas afiadas daqueles degraus de aço", insistiu.

O presidente pediu que fossem preservadas as gravações das câmeras de segurança da escada rolante.

dk/bjt/ad/nn/lm/rpr/am

