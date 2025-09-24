Trump diz que Serviço Secreto investiga "sabotagem" da escada rolante na ONU

Por Jarrett Renshaw

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que o Serviço Secreto está investigando o que ele descreveu como "sabotagem" nas Nações Unidas, alegando que um mau funcionamento da escada rolante, uma falha no teleprompter e problemas de som atrapalharam sua apresentação no órgão mundial na véspera.

Em uma publicação em sua plataforma Truth Social, Trump disse que uma escada rolante que levava ele e sua esposa Melania "parou bruscamente" no caminho para o andar principal, quase fazendo com que eles caíssem. Ele pediu a prisão do responsável.

O presidente norte-americano afirmou ainda que o teleprompter ficou escuro no início de seu discurso e que os líderes mundiais no salão não puderam ouvi-lo porque o sistema de som falhou.

"Não um, não dois, mas três eventos muito sinistros!", escreveu Trump.

Autoridades da ONU disseram que o mecanismo de segurança embutido na escada rolante havia sido acionado e que o teleprompter era operado pela Casa Branca, não pela organização.

Referindo-se à série de eventos como "sabotagem tripla", Trump relatou que pediu à ONU que preserve as imagens das câmeras de segurança e exigiu uma investigação. Ele disse que o Serviço Secreto está investigando o assunto.

Autoridades da ONU não responderam imediatamente a uma solicitação de comentário sobre o pedido de investigação de Trump.

Anteriormente, o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, havia explicado que uma leitura da unidade central de processamento da escada rolante indicava que ela "havia parado depois que um mecanismo de segurança embutido no degrau do pente foi acionado no topo da escada rolante".

Dujarric disse que o cinegrafista de Trump estava subindo a escada rolante de costas para capturar sua chegada com a primeira-dama.

"O cinegrafista pode ter acionado inadvertidamente a função de segurança", disse ele.

Um funcionário da ONU disse à Reuters na terça-feira que a Casa Branca havia operado seu próprio teleprompter.

Em resposta à alegação de que os delegados não conseguiram ouvir Trump, o funcionário disse que o sistema de som foi projetado para permitir que as pessoas em seus assentos ouvissem os discursos traduzidos em seis idiomas diferentes por meio de fones de ouvido.

(Reportagem de Jarrett Renshaw; Reportagem adicional de Michelle Nichols)