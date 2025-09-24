Topo

Trump acusa 'esquerda radical' de incitar violência contra polícia migratória

24/09/2025 17h48

O presidente americano, Donald Trump, acusou os "democratas da esquerda radical" de incitar a "violência" contra a polícia migratória (ICE) depois de um ataque contra um centro de detenção no Texas, que deixou dois mortos e um ferido nesta quarta-feira (24).

"Esta violência é o resultado da constante demonização das forças de ordem por parte dos democratas da esquerda radical, que pedem para desmantelar a ICE e tratam os agentes da ICE de 'nazistas'", escreveu o presidente americano em sua plataforma, Truth Social.

