Time de refugiadas afegãs competirá em torneio amistoso promovido pela Fifa

24/09/2025 17h36

Um time composto por mulheres refugiadas afegãs irá competir pela primeira vez em nível internacional em um torneio amistoso que será disputado no mês que vem nos Emirados Árabes Unidos, anunciou a Fifa nesta quarta-feira (24).

A competição será em Dubai, de 23 a 29 de outubro, e também terá equipes do Chade, Líbia e Emirados Árabes.

"Tornar possível que todas as mulheres joguem futebol é uma das prioridades da Fifa, mas também um objetivo fundamental para o futuro do nosso esporte", explicou em comunicado o presidente da entidade, Gianni Infantino.

O Talibã retomou o poder do Afeganistão em 2021 e, desde então, as mulheres estão proibidas de praticar esportes e tiveram reduzidas drasticamente as oportunidades de acesso a educação e trabalho.

Assim como outras organizações esportivas, entre elas o Comitê Olímpico Internacional, a Fifa inicialmente ajudou essas atletas e suas famílias a deixarem seu país e depois as apoiou no exílio para que pudessem continuar praticando esportes.

Nesse mesmo tema, a Fifa aprovou em maio a criação de uma equipe de refugiadas e montou centros de futebol para encontrar talentos e selecionar jogadoras, em países como Inglaterra e Austrália.

