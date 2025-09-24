Tesouro pode fazer mais uma emissão de títulos sustentáveis até o fim do ano, diz Ceron

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Tesouro Nacional pode fazer até o fim do ano mais uma emissão de títulos sustentáveis no mercado, na casa de US$1 bilhão a US$2 bilhões, afirmou o secretário do Tesouro, Rogério Ceron.

"(Essa nova emissão este ano) é uma possibilidade, entre US$1 bilhão a US$2 bilhões", disse Ceron a jornalistas em evento no BNDES sobre desenvolvimento do mercado de capitais do Brasil, no Rio de Janeiro.

Ceron disse que o Brasil está sendo muito bem visto no exterior e é a bola da vez para atrair novos recursos. Ele acredita que as condições macroeconômicas, fiscais e geopolíticas colocam o Brasil nessa situação favorável.

O secretário lembrou as recentes emissões de títulos de 5 e 30 anos que registraram spreads animadores, sendo o menor da histórias para operação mais curta e o mais baixo desde 2014 para operação de 30 anos.

"O mundo está realocando portfólio para diminuir risco. O Brasil surge como grande 'player' para atrair e não à toa tem recorde na bolsa de valores, spreads e câmbio. O Brasil está muito bem posicionado e é olhado com muito apetite", completou.

Ele acredita que as emissões bem sucedidas do Tesouro abrirão espaço para novas emissões corporativas com spreads baixos.

(Por Rodrigo Viga Gaier)