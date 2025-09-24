Topo

Notícias

TCM dá 48 h para prefeitura de SP explicar contrato do Theatro Municipal

Mateus Araújo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

24/09/2025 15h54

O Tribunal de Contas do Município deu 48 horas para que a Prefeitura de São Paulo explique a rescisão do contrato de gestão do Theatro Municipal. O TCM também pediu informações sobre o novo edital de seleção da futura gestora.

O que aconteceu

Gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem até amanhã para responder os questionamentos do Tribunal de Contas. Órgão notificou a Secretaria de Cultura, a Fundação Theatro Municipal e a Secretaria de Governo para pedir detalhes sobre a manutenção dos serviços e sobre o andamento do novo chamamento público.

Prefeitura pediu rescisão após a Sustenidos se negar a demitir um funcionário que criticou o influenciador norte-americano Charles Kirk. A organização administra o Complexo Theatro Municipal. O UOL procurou a prefeitura e aguarda retorno. O texto será atualizado assim que houver resposta.

TCM aponta problemas no contrato desde 2021. O contrato com a Sustenidos foi firmado em 2020, mas conselheiros apontaram falhas no chamamento público que originou a parceria. A Corte determinou, ainda em 2021, que fosse lançado um novo edital.

Decisão foi mantida em recurso. O Plenário confirmou a necessidade de um novo processo seletivo, e a Fundação informou em 2023 que lançaria o edital. Apesar disso, a medida não foi cumprida pela administração municipal.

Sem o cumprimento, Tribunal emitiu alerta em fevereiro. Diante da demora, o Tribunal reforçou a cobrança e exigiu o cumprimento integral do acórdão que determinava a publicação de novo chamamento para a gestão do Municipal.

Em nota, TCM diz que exigências permanecem válidas. O tribunal destacou que, mesmo com a prefeitura alegando outro motivo para a rescisão, a obrigação de corrigir falhas na licitação de 2020 continua em vigor.

Histórico

Postagem causou crise política. Pedro Guida, gestor de elenco do Theatro Municipal, publicou no Instagram que o ativista conservador Charlie Kirk, morto no último dia 10, seria "nazista". O post viralizou e irritou políticos ligados à direita.

Parlamentares pressionaram pela rescisão. O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu providências diretamente ao prefeito Ricardo Nunes. Na Câmara, 26 vereadores enviaram ofício exigindo o fim imediato do contrato.

Sustenidos resistiu em demitir funcionário. A organização é responsável pela administração do Theatro Municipal e de seus corpos artísticos.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Quem são os senadores da CCJ que votaram contra a PEC da Blindagem

Enviado especial de Trump prevê "avanço decisivo" no Oriente Médio em poucos dias

Lavrov diz a Rubio que Europa e Ucrânia são responsáveis por prolongar conflito

Caso Ultrafarma: MP denuncia mais 7, sendo 2 auditores e empresário

'Lula nunca tratou comigo', diz Macêdo sobre troca por Boulos no governo

Lula cobra países a apresentarem compromissos climáticos e diz que fracasso da COP30 pode ser vitória do negacionismo

TCM dá 48 h para prefeitura de SP explicar contrato do Theatro Municipal

Enviado de Trump espera "avanço" no Oriente Médio nos próximos dias

Macron alerta presidente do Irã sobre prazo para evitar sanções nucleares

Tarcísio diz que entrará na Justiça contra renovação da Enel em São Paulo

Um milhão de sírios retornaram do exterior desde a queda de Assad, diz ONU