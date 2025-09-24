Tarcísio diz que entrará na Justiça contra renovação da Enel em São Paulo

Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou hoje que deve entrar na Justiça contra a possibilidade de que o contrato de concessão da Enel em São Paulo seja renovado automaticamente. O estado vai protocolar ação "com certeza", disse governador.

O que aconteceu

Para governador, situação seria um "absurdo" O estado vai protocolar ação "com certeza", disse Tarcísio.. Ele afirmou que a Enel "não atende o cidadão" e se escora nos termos do atual contrato para não fazer novos investimentos, o que aumenta os problemas a cada evento climático. Tarcísio questionou também a falta de sinais de preparativos para uma nova licitação.

Governador lembrou que contrato da empresa é com o Governo Federal. Isso é um dos principais empecilhos para que ele e a Prefeitura de São Paulo ajam mais incisivamente em relação aos problemas. Na última segunda-feira, uma chuva deixou mais de 500 mil pessoas sem energia na região metropolitana de São Paulo.

Intervenção na Enel é apontada como caminho possível por Tarcísio. Segundo ele, uma medida do tipo permitiria "entrar no caixa da empresa para fazer contratação de pessoal". Outra possibilidade aventada foi a divisão da área da Enel entre mais companhias, para otimizar investimentos e acelerar respostas.

Tarcísio fala sobre atos de domingo

"Sintoma de desconexão" entre políticos e eleitorado, disse governador. Na opinião dele, as manifestações da esquerda contra a PEC da Blindagem em várias cidades mostraram que "algo que nasceu para ser um remédio para proteger o parlamento" se "transformou em outra coisa", o que justifica as críticas.

Governador pede "sabedoria" em relação à proposta de anistia. Questionado sobre o projeto em discussão no Congresso que pode reduzir penas para os envolvidos na trama golpista, Tarcísio pediu que "se pensem nas pessoas que tiveram apenamentos desproporcionais" para alcançar "uma paz dialogada".

Na segunda, prefeito de São Paulo desvinculou quedas de energia de falta de poda de árvores. Ricardo Nunes (MDB) afirmou que mais de 120 mil árvores foram podadas pela prefeitura desde janeiro — 6.700 com contato direto com a rede de energia.