Topo

Notícias

STF publica ata da condenação de Bolsonaro; acórdão sai em 60 dias

STF publica a ata da condenação do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado - Adriano Machado - 14.set.2025/Reuters
STF publica a ata da condenação do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado Imagem: Adriano Machado - 14.set.2025/Reuters
do UOL

24/09/2025 10h01

O STF (Supremo Tribunal Federal) publicou a ata do julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras sete pessoas por tentativa de golpe de Estado. A publicação foi feita hoje no Diário de Justiça Eletrônico.

O que aconteceu

Está aberto o prazo de 60 dias para os ministros publicarem seus votos por escrito. A partir disso, o acórdão do julgamento, documento oficial da sentença, é publicado.

Após a publicação do acórdão, as defesas e a PGR têm cinco dias para recorrer. Os recursos, chamado de embargos, são apresentados ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Ele pode decidir se pauta a análise dos recursos no plenário físico ou no plenário virtual.

Embargos permitem questionar dúvidas e eventuais omissões do acórdão. Esse tipo de recurso não deve reverter a condenação. Somente depois de analisados os recursos é que o processo deve transitar em julgado, isto é, ser oficialmente encerrado. A partir daí, o STF determina o início do cumprimento das penas dos réus.

A ata do julgamento registra as penas impostas a cada um dos réus. Por quatro votos a um, todos os denunciados, com exceção do delator, foram condenados a penas que variam de 16 a 27 anos de prisão. Bolsonaro foi punido com 27 anos e três meses de prisão no regime fechado. Além das penas, todos foram condenados a pagar uma multa solidária de R$ 30 milhões, dividida entre todos os condenados por envolvimento nos atos de 8 de Janeiro.

Como Mauro Cid fez acordo de delação premiada, sua pena final ficou em dois anos de prisão no regime aberto. Todos os cinco ministros da Turma votaram para manter os termos do acordo de colaboração do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, incluindo os benefícios e multa acordados. A PGR (Procuradoria-Geral da República) já sinalizou que não deve recorrer da decisão do STF sobre ele.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Sindicatos franceses convocam mais protestos para pressionar novo primeiro-ministro

ADM e Alltech fecham acordo para joint venture na América do Norte

'Para sempre no coração': França presta homenagem a Claudia Cardinale, 'mulher livre e inspiradora'

Quem eram os dois cineastas brasileiros que morreram em queda de avião no Pantanal

Na ONU, Trump chama crise climática de "farsa" e confronta aliados

Rússia nega ter violado espaço aéreo da Otan e critica acusações

STF publica ata da condenação de Bolsonaro; acórdão sai em 60 dias

EUA lança três sondas para melhorar estudos do clima espacial

As milícias recrutadas por Maduro para enfrentar os EUA

Cratera de 50 metros se abre em rua de Bangcoc e engole carro e postes

Acidente em MS: cineastas e arquiteto gravavam filme sobre cidades-esponja