Sistema Cantareira entra em faixa de restrição em outubro, diz ANA

24/09/2025 15h35

SÃO PAULO (Reuters) - O Sistema Cantareira, principal manancial de abastecimento da região metropolitana de São Paulo, passará a operar em nível de "restrição" a partir de 1º de outubro, algo que não ocorria desde janeiro de 2022, afirmou a Agência Nacional de Águas (ANA), nesta quarta-feira.

Chamado de "Faixa 4", o nível de restrição limita a captação máxima de água permitida pela empresa de saneamento Sabesp a 23 metros cúbicos por segundo, em vez dos 27 m³/s autorizados em setembro, quando as medidas de preservação do manancial estavam na Faixa 3 - Alerta, afirmou a ANA, em comunicado à imprensa.

No final de agosto, a ANA e a Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas) já tinham cortado em 13% o volume autorizado de retirada de água pela Sabesp do sistema.

Nesta quarta-feira, o Sistema Cantareira registrava um nível de armazenamento de água de 29,42% de seu volume útil, afirmou a ANA. No final de agosto, segundo dados da Sabesp, o armazenamento era de 35,9%.

"Como medida de mitigação, a Sabesp poderá utilizar, além dos 23 m³/s autorizados no Cantareira, a vazão transposta no reservatório de Jaguari, na bacia do rio Paraíba do Sul, para o reservatório de Atibainha, com a vazão total limitada ao valor outorgado de 33 m³/s", afirmou a agência.

O Sistema Cantareira abastece cerca de metade da população da região metropolitana de São Paulo e contribui para o atendimento dos usos múltiplos da água, com destaque para o abastecimento de Campinas, nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

O protocolo de preservação do Cantareira foi criado durante a crise hídrica dos anos de 2014 e 2015 e tem cinco faixas, sendo que a última é acionada quando o volume do reservatório fica abaixo de 20%, informou a ANA.

Nesse nível, o volume máximo de captação de água pela Sabesp é de 15,5 metros cúbicos por segundo, afirmou a autarquia. A medição acontece no último dia útil do mês atual.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

