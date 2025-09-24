Sindicatos franceses convocam mais protestos para pressionar novo primeiro-ministro

Por Elizabeth Pineau e Ingrid Melander

PARIS (Reuters) - Os sindicatos franceses realizarão mais um dia de greve e protestos em 2 de outubro para pressionar o novo primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, sobre suas exigências de eliminar o programa fiscal de austeridade de seu antecessor, informaram os líderes sindicais.

Os líderes sindicais que se reuniram com Lecornu na quarta-feira disseram que não ficaram satisfeitos com sua resposta ao último dia de protesto, que contou com a participação de centenas de milhares de pessoas em 18 de setembro.

"O primeiro-ministro não forneceu nenhuma resposta clara às demandas dos trabalhadores, portanto, para os sindicatos, é uma oportunidade perdida. Não faz sentido", disse Marylise Leon, chefe do CFDT, o maior sindicato da França.

Pouco mais de duas semanas depois que o presidente Emmanuel Macron nomeou Lecornu como seu quinto primeiro-ministro em menos de dois anos, o premiê de 39 anos ainda não conseguiu montar um governo ou um projeto de orçamento para 2026. Ele tem que lidar com um Parlamento dividido e com a pressão para consertar as finanças da França.

"Houve um grande comparecimento em 18 de setembro, e precisamos intensificá-lo novamente em 2 de outubro", disse Sophie Binet, do sindicato CGT, descrevendo a reunião de quarta-feira como uma oportunidade perdida em que Lecornu não assumiu um compromisso claro.

Lecornu tem sido pouco visto ou ouvido em público desde sua nomeação e, em vez disso, tem mantido uma série de conversas com líderes partidários e sindicalistas para tentar reunir algum apoio.

O primeiro-ministro e Macron estão sob pressão, de um lado, dos manifestantes e dos partidos de esquerda que se opõem aos cortes orçamentários e, de outro, dos investidores preocupados com o déficit. Nenhum dos três principais grupos do Parlamento tem maioria.

O déficit orçamentário da França no ano passado foi quase o dobro do teto de 3% da UE. Lecornu enfrentará uma batalha para reunir apoio parlamentar para um orçamento para 2026.

O antecessor de Lecornu, François Bayrou, foi destituído pelo Parlamento em 8 de setembro por causa de seu plano de redução do orçamento em 44 bilhões de euros. Lecornu ainda não disse o que fará com os planos de Bayrou.

