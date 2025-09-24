Senado aprova texto-base de projeto que retira gastos com tarifaço do teto de gastos

BRASÍLIA (Reuters) - O Senado aprovou nesta quarta-feira o texto principal de projeto de lei complementar que autoriza despesas e renúncias fiscais do governo com empresas impactadas pelo tarifaço dos Estados Unidos a ficarem fora das metas de resultado primário previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e nos limites de despesa previstos no Novo Arcabouço Fiscal, informou a Agência Senado.

A votação não foi concluída e duas emendas ficaram pendentes de análise, o que deve ocorrer na próxima semana.

De autoria do líder do governo na Casa, senador Jaques Wagner (PT-BA), o projeto viabiliza a medida provisória do governo com R$30 bilhões em empréstimos e renúncias fiscais para compensar perdas de exportadores afetados pela imposição da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Assim que a tramitação no Senado for concluída, a proposta será enviada à Câmara dos Deputados.

O projeto autoriza a União a aumentar as suas participações no Fundo Garantidor de Operações (FGO), em até R$1 bilhão, no Fundo Garantidor de Operações de Crédito Exterior (FGCE), em até R$1,5 bilhão, e no FGI (Fundo Garantidor para Investimentos), em até R$2 bilhões, disse a agência.

Também altera o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), para aumentar para até 3% o acréscimo, em casos específicos, do percentual de devolução de tributos pagos pelos exportadores.

(Redação Brasília)