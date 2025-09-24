Semana do Urso Gordo está em andamento no Alasca

Os americanos, cansados com o bombardeio de notícias políticas em 2025, tiraram um descanso, nesta quarta-feira (24), para acompanhar o concurso da Semana do Urso Gordo, que acontece no Alasca.

A competição anual coloca em confronto os ursos que se empanturram de salmão para se prepararem para os meses de hibernação.

Os participantes, que nem sabem que o são, disputam os votos de centenas de milhares de pessoas em todo o mundo e escolhem seus favoritos online.

O urso que o público considerar que ganhou mais quilos será declarado vencedor no final da semana.

A primeira edição do concurso foi em 2014, quando apenas alguns milhares de pessoas votaram, mas esse exercício democrático vem ganhando importância.

Os organizadores disseram que no ano passado receberam cerca de 1,2 milhão de votos de mais de 100 países.

"Assim como a massa corporal de um urso no fim do verão, as expectativas para a competição crescem", disse em um comunicado o Katmai Conservancy and Explore, responsável pelo evento.

"No ano passado, a 128 Grazer ganhou seu segundo título e se tornou a primeira mamãe a vencer. Será que ela tem o que é necessário para ganhar pela terceira vez?", acrescentou.

Os votantes comparam fotos de antes e depois dos plantígrados do Parque Nacional Katmai, no Alasca, para ver qual deles parece mais preparado para encarar a hibernação.

O objetivo do concurso é chamar a atenção para os ursos do Alasca e os riscos que enfrentam devido à atividade humana.

No parque, cerca de 2 mil ursos começam a engordar na reta final do verão e no início do outono no hemisfério norte, graças a uma dieta de até 45 quilos de salmão por dia, que os nutrirá durante os cinco meses de hibernação.

Nesse período de sono profundo, os animais não acordam para comer, beber ou fazer suas necessidades, por isso emergem muito mais magros na primavera.

A votação está aberta em explore.org/fat-bear-week e se encerra na terça-feira (30) às 22h00 no horário de Brasília.

