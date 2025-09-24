Topo

Secretário do Tesouro diz que está procurando alguém com a mente aberta para o comando do Fed

24/09/2025 09h24

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira que entrevistará muitos candidatos na próxima semana para substituir Jerome Powell como chair do Federal Reserve, com o objetivo de concluir a primeira rodada de entrevistas até a primeira semana de outubro.

Bessent disse ao programa "Mornings with Maria", da Fox Business Network, que ficou surpreso com a força de alguns candidatos, mas não quis citá-los.

Ele disse que está procurando alguém com uma mente aberta para dirigir o banco central dos EUA.

(Reportagem de Andrea Shalal e Doina Chiacu)

