Um ano depois, seca de 2024 ainda provoca perdas, revolta e aprendizado

A seca e o fogo que tomaram o Brasil em 2024 levaram com eles plantações, pastos, investimentos e a subsistência de famílias e comunidades por diferentes biomas do país.

Em Serranópolis, no sul de Goiás, Viviana Lara e Sérgio Augusto de Oliveira tocam a única fazenda de gado, soja e milho em meio a plantações de cana de açúcar. No ano passado, eles tiveram 70% dos seus pastos queimados.

Enquanto enfrentava apenas a seca prolongada, conta Viviana, a situação ainda estava sob controle, principalmente porque haviam diminuído a área de pasto anteriormente.

"Até que entrou o fogo. Teve um incêndio criminoso no canavial na frente da fazenda, e o vento forte levou o fogo pra nossa palhada. Ele queimou sete pastos de 12 hectares cada", relata. "Eu nunca tinha visto aquilo, quase morri de tanto medo."

Segundo a fazendeira, a região não tem corpo de bombeiros, e apagar do fogo sempre ficou por conta de caminhões-pipa de uma usina de álcool. Mas o contingente da usina não deu conta da quantidade de incêndios nos canaviais. "Esse dia, a gente ficou sem nenhum socorro, só com caixas d'água e trator."

O Cerrado, bioma que abriga a fazenda de Viviana, teve aumento de 64% nas queimadas no ano passado em relação a 2023, de acordo com dados do Programa Queimadas do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Os prejuízos vieram de muitos lados: cercas destruídas tiveram que ser trocadas, o gado (que sobreviveu inteiro) precisou ser tratado e vendido antes da engorda, o pasto teve de ser reformado e o solo de receber reforço de adubo e calcário. Até hoje, os pastos não se recuperaram 100% e não comportam a mesma quantidade de gado que anteriormente.

A fumaça deste e outros incêndios na região impactou a saúde física e emocional dos moradores. Viviana relata ter sentido incômodo para respirar e muita dor de cabeça.

Ainda que 2025 esteja atipicamente tranquilo e com mais chuvas, Viviana e Sérgio passaram a fazer aceiro (faixas sem vegetação) em volta dos pastos para enviar a entrada de fogo e a deixar a carreta do trator com água e caixas d'água cheias e à disposição.

Sem água, sem colheita

Mas se o casal Viviana e Sérgio ainda conseguia lidar com a seca, para agricultores assentados de uma região de transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga a falta de água em 2024 quase colocou a perder toda a produção.

"Plantamos, mas não colhemos", conta a agricultora Liliane Maria dos Santos, que planta algodão, feijão e milho em Salgado de São Félix (PB).

A cidade fica às margens do Rio Paraíba, o que, em anos normais, costuma dar condições aos agricultores. Mas, em 2024, não foi assim.

Entre agosto e julho do ano passado, a Paraíba foi o segundo estado brasileiro com maior número de cidades em estado de emergência por causa da seca. A situação foi agravada pela falta de chuva, que registrou uma incidência abaixo da média, segundo dados do Monitor de Secas da Agência Nacional das Águas.

Para Liliane, perder a produção foi também perder os recursos investidos na lavoura. "Não retornou o lucro da gente, e nossa família passou por uma dificuldade enorme. Os nossos animais também sofreram as consequências. Morreu vaca, morreu garrote, caíram de fome e de sede", conta.

No começo de 2025, órgãos municipais construíram barragens subterrâneas em algumas terras do assentamento em que Liliane vive para levar a água do rio Paraíba às lavouras de forma perene.

Mas ainda não houve colheita. Embora alguns tenham conseguido, Liliane conta que nada que plantou deu fruto nesta safra. E há ainda os moradores que perderam mais. "Teve gente que plantou três vezes: plantou, replantou e perdeu todas."

Em vista disso, os moradores têm poupado tanta água quanto possível. Eles reutilizam o que têm para lavar roupa, limpar a casa, mas, segundo Liliane, é "água salobra, de poço".

Na Amazônia, isolamento e fome

Diante da falta de água encanada, o rio Solimões é a fonte de abastecimento dos povos Witoto da região do Alto Solimões, no estado do Amazonas. Quando o rio baixou a níveis históricos no ano passado, os moradores ficaram isolados, sem água tratada e sem alimentos.

"A quantidade de peixes mortos impactou a segurança alimentar e a espiritualidade do nosso povo, temos uma relação muito forte com a água", diz a líder comunitária Vanda Witoto.

Durante quatro meses de isolamento, Vanda conta que as famílias receberam apenas um galão de água e uma cesta básica. Para lidar com a situação, as pessoas precisaram aprender novas técnicas, como a reutilização da água da chuva e criação de filtros de carvão. Segundo Vanda, é o descaso que agrava os impactos durante os tempos de seca.

"Fizemos vaquinha, tivemos que fazer mobilizações com a sociedade civil. A gente vê pouca ação de mitigação do poder público para criar mecanismos de enfrentamento mais concretos, as ações são paliativas", afirma.

A pesquisadora Juliana Radler, que ajudou a articular, ao lado das lideranças indígenas Vanda Witoto e Yra Tikuna, o envio de cestas básicas a comunidades do povo Witoto na calha do Rio Solimões, concorda.

"Fazer com que as políticas de Brasília, como o Plano Clima, sejam implementadas localmente e reflitam-se em ações de adaptação e mitigação é um imenso desafio na Amazônia, que convive com problemas estruturais profundos", diz.



Educação para a sobrevivência

Na outra ponta do estado, quase na fronteira com Roraima, o agente indígena de manejo ambiental Ezequias Pereira também aponta a educação e a mobilização social como essenciais para tornar os efeitos da seca mais brandos.

O município de Barcelos, que já foi a capital do estado, passou por pelo menos outras duas secas severas nos últimos dez anos: uma entre 2015-2016 e outra em 2023. Sobre elas, vieram estudos de análise de impacto que serviram para aumentar a resiliência em tempos de falta de água.

Junto com outros agentes e em parceria com o ISA (Instituto Socioambiental), Ezequias fez diversas ações de conscientização. "Não tinha ajuda externa, então a comunidade se organizou entre si", conta.

Os agentes também fazem ações em escolas e outros locais públicos para "ensinar o que pode e o que não pode" em termos de queimadas. Segundo Ezequias, esses cuidados ajudaram a comunidade a evitar, no ano passado, cenas como as que viu uma década atrás: "Era fumaça pra todo lado", lembra o agente indígena.

Por isso, ano passado, quando o nível do rio que banha a cidade desceu 10 cm e fez com que o nível d'água estivesse 40 cm abaixo do normal no trecho de Barcelos, eles sentiram bem menos que em 2023. E apesar das dificuldades de navegação, não perderam produção nem tiveram queimadas.