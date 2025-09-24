Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário completo de liberações

O governo federal já divulgou o cronograma oficial do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para o ano de 2025. O calendário segue o mês de nascimento dos trabalhadores, permitindo, por exemplo, que os nascidos em janeiro sejam os primeiros a ter acesso aos valores.

Cronograma do saque-aniversário do FGTS em 2025

Nascidos em janeiro: 02/01 a 31/03

Fevereiro: 03/02 a 30/04

Março: 03/03 a 30/05

Abril: 01/04 a 30/06

Maio: 02/05 a 31/07

Junho: 02/06 a 29/08

Julho: 01/07 a 30/09

Agosto: 01/08 a 31/10

Setembro: 01/09 a 28/11

Outubro: 01/10 a 30/12

Novembro: 03/11 a 30/01/2026

Dezembro: 01/12 a 27/02/2026

Como funciona essa modalidade

O saque-aniversário é uma alternativa ao saque-rescisão. Ele permite que o trabalhador retire anualmente uma parte do saldo disponível em sua conta do FGTS, no mês do seu aniversário. No entanto, caso seja demitido, o participante dessa modalidade não poderá resgatar o valor total, tendo acesso apenas à multa rescisória.

Já no modelo tradicional do FGTS, chamado saque-rescisão, quem é dispensado sem justa causa tem direito ao saldo completo da conta, somado à multa, quando aplicável.

Para quem opta pelo saque-aniversário, o valor é liberado sempre no primeiro dia útil do mês de nascimento, e o prazo para realizar a retirada é de até 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário

A escolha pela modalidade é facultativa e deve ser feita pelo site ou aplicativo oficial do FGTS. Durante o cadastro, o trabalhador informa uma conta bancária para recebimento. Se o pedido for feito no mês do aniversário, a quantia cai na conta em até cinco dias úteis, segundo a Caixa Econômica Federal.

O aplicativo também permite solicitar o retorno ao saque-rescisão. Porém, essa mudança só passa a valer no primeiro dia do 25º mês após o pedido, desde que não exista operação de antecipação ativa.

Valores e regras de cálculo

A quantia disponível no saque-aniversário é definida por uma alíquota que varia entre 5% e 50% sobre o total de saldo nas contas do trabalhador, acrescida de uma parcela adicional fixa, conforme a faixa em que se enquadra.

Tabela de alíquotas e adicionais:

Até R$ 500: 50%, sem adicional;

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50;

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150;

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650;

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150;

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900;

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900.