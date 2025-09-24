Topo

Notícias

Santos contrata atacante argelino Brahimi

24/09/2025 21h59

O Santos anunciou nesta quarta-feira (24) a contratação do atacante franco-argelino Bilal Brahimi, que vai reforçará o time paulista na luta pela permanência na primeira divisão do Brasileirão.

Nascido na França e jogador da seleção da Argélia, o atacante de 25 anos assinou contrato até o final de 2026, informou o clube em um comunicado.

"O Santos é um dos clubes mais históricos do Brasil e do mundo, principalmente por causa de lendas como Pelé e Neymar (...) O que me motivou a vir foi justamente essa tradição", disse Brahimi, segundo a publicação.

O atacante chega ao futebol brasileiro após passagens pela França, onde jogou no Stade Reims, Le Mans, Angers, Brest e Nice, seu último clube. 

Nas categorias de base, ele jogou pelo Middlesborough, da Inglaterra. 

Treinado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda, o Santos ocupa a décima quinta colocação no Campeonato Brasileiro, com 26 pontos em 23 jogos, quatro acima da zona de rebaixamento.

erc/ag/aam/am

© Agence France-Presse

