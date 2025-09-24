Samsung lança Galaxy S25 FE por R$ 5.499, fone barato com IA e mais

A Samsung anunciou hoje (24) no Brasil a chegada de produtos da linha Fan Edition (FE), fones de ouvido com inteligência artificial e tablets. São eles: Galaxy S25 FE, Buds3 FE, Buds Core, Tab S11 e S11 Ultra.

O preço de lançamento do celular é de R$ 5.499 na versão de 256GB, enquanto o fone mais barato é de R$ 349. Os produtos da família FE seguem o objetivo da marca: levar aos usuários boa parte dos recursos da Galaxy S, mas por um preço acessível. Já os novos tablets são os mais finos já feitos pela Samsung.

Galaxy S25 FE: mais bateria

Mais bateria. São 4.900 mAh de capacidade, contra 4.700 mAh do seu antecessor. Mesmo assim, o celular conseguiu diminuir o peso em quase 11% (190g) e a espessura em 8% (7,4 mm), segundo a Samsung.

Carregamento mais veloz. A linha S25 Fan Edition finalmente ganha suporte a recargas de até 45 W (antes eram 25 W). O carregador compatível vem na caixa.

Criado para não ser um celular "esquentadinho". No exterior, o lançamento vem com vidro e alumínio reforçado; já no interior, a Samsung destacou uma câmara de vapor 10% mais ampla, prometendo ajudar na dissipação de calor.

Tela da linha Galaxy S. Mantém o display Amoled Dinâmico 2X de 6,7 polegadas com a mesma resolução Full HD+, taxa de atualização de 120 Hz, suporte ao padrão de cor HDR10+ e brilho máximo de até 1.900 nits (unidade de medida do brilho na tela).

No quesito proteção, os vidros frontal e traseiro vem com tecnologia Corning Gorilla Glass Victus+.

Cores. azul, azul marinho e jetBlack

Ficha técnica. Com relação às configurações, o S25 FE é bem similar ao seu antecessor e à linha Galaxy S24: o chip é o Exynos 2400, trabalhando com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento interno.

O celular já sai de fábrica com o sistema operacional Android 16 e interface One UI 8, e promete atualizações de software e segurança por sete anos.

Galaxy S25 FE: câmeras e IA

Nova câmera frontal. Sai um sensor de 10MP no Galaxy S24 FE, entra um de 12 MP com HDR.

IA nas fotos. O Galaxy S25 FE adotou mais funções de câmera do Galaxy S25, como o Low Noise, que aumenta a qualidade de retratos noturnos, e a Edição Generativa, que detecta pessoas na cena de uma foto e sugere elementos para remover automaticamente.

Há também o Super HDR, que aprimora cores e contraste em vídeos; já o Corte Automático remove pausas longas e cenas repetidas em vídeos curtos.

Galaxy AI disponível. O pacote de funções de inteligência artificial da Samsung inclui resumo de conteúdos da web, assistentes de escrita e chamada, eliminador de ruído inteligente, transcrição de áudios e papeis de parede com IA.

Suporte a funções de IA do Google. Com Circular para Pesquisar e assistente Gemini, você pode pesquisar sobre conteúdos que estiver na tela e perguntar sobre qualquer assunto.

Google AI Pro para usuários. Quem comprar o Galaxy S25 FE receberá seis meses do pacote Google AI Pro, que inclui 2 TB de armazenamento na nuvem, geração de vídeos alimentada pelo Veo3, acesso ao Gemini, entre outras.

Galaxy Buds Core: barato com IA

Galaxy Buds Core Imagem: Divulgação

É um fone de ouvido TWS mais acessível que a linha Fan Edition: R$ 349, nas cores preto e branco.

O modelo tem design simples, parecido com o primeiro Galaxy Buds FE, mas recursos dos fones premium, como cancelamento de ruído (ANC), tradução simultânea e certificação IP54 (resistência a poeira e respingos de água).

Ele traz ainda um recurso similar ao Intérprete dos celulares da marca, que traduz conversas simultaneamente. Também suporta o assistente Gemini, para fazer perguntas, tirar dúvidas e iniciar atividades físicas sem pegar no celular.

"A bateria pode durar até 35 horas com o estojo de carregamento e o ANC desativados, e aproximadamente 20 horas com o ANC ativado", descreve a Samsung em comunicado.

Fones Galaxy Buds3 FE

Visual. O mesmo do avançado Buds3 Pro, ou seja, intra-auricular (que entra no canal auditivo). Disponível nas cores preto e cinza, ambos com acabamento fosco.

Construção. Resistente a respingos d'água e poeira, com certificação IP54. Na prática, ele pode aguentar atividades físicas mais intensas.

Bateria. Segundo a Samsung, o fone tem autonomia de até 6 horas com cancelamento de ruído (ANC) ativado ou até 8 horas com a tecnologia desativada. Somada à bateria do estojo de carregamento, o fone pode durar até 30 horas de duração.

Galaxy AI nos fones. O Galaxy Buds3 FE oferece os mesmos recursos de IA do modelo Buds Core.

Preço. R$ 1.099,00, nas cores preto e cinza.

Galaxy Tab S10 Lite: acessível com IA

Galaxy AI para tablets baratos. Por R$ 2.799, o Tab S10 Lite vem com os recursos: Circular para Pesquisar, no qual ele faz buscas sobre o conteúdo que está na tela; assistente matemático, que resolve questões matemáticas em tempo real; assistente de caligrafia, que deixa a letra mais alinhada; e apagador de objetos em fotos.

Tela. 10,9 polegadas, Full HD e 90 Hz de taxa de atualização.

Ficha técnica. Possui chip Exynos 1380, 6GB de RAM e 128GB de armazenamento interno.

Galaxy Tab S11: o tablet mais fino de todos da marca

Design super slim. O Galaxy Tab S11 Ultra possui apenas 5,1 mm de espessura, o tablet mais fino que a Samsung já lançou.

Para comparação, é mais fino que o iPhone Air (5,6 mm) e Galaxy S25 Edge (5,8 mm). Já o Tab S11 tem 5,5 mm.

Galaxy Tab S11 Ultra Imagem: Divulgação

Ficha técnica. A dupla é equipada com o chipset MediaTek Dimensity 9400+, com 12 GB de RAM. No modelo Tab S11, o armazenamento é de 256 GB, enquanto o S11 Ultra tem 512 GB.

Galaxy AI nos tablets. Os dois modelos têm suporte ao assistente Gemini, Circular para Pesquisar e assistentes de navegação, escrita, matemático, imagem e edição.

Bateria. O Tab S11 Ultra vem com 11.600 mAh de capacidade, enquanto o Tab S11 tem 8.400 mAh. Os dois suportam carregamento rápido de até 45W.

Caixa recheada de acessórios. Com capa-teclado, caneta S Pen, carregador e cabo USB-C.

Preço. Tab S11 Ultra custa R$ 9.999 (12+512 GB) e Tab S11 custa a partir de R$ 6.999 (12+256 GB)

