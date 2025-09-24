Topo

Notícias

OPINIÃO

Sakamoto: Senado veta PEC da Blindagem e estraga festa de partidos

do UOL

Do UOL, em São Paulo

24/09/2025 19h11

O veto do Senado à PEC da Blindagem vai criar uma saia justa entre deputados e senadores de partidos como o PL e o centrão, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

A proposta, que dificultava processos criminais contra parlamentares, foi rejeitada após pressão popular, deixando congressistas do mesmo partido com posições opostas em ano eleitoral.

Quero ver como será a festa de final de ano dos partidos agora. O PL votou em peso a favor. E aí, no Senado, o pessoal vota agora contra. É claro, no meio do caminho havia uma manifestação. O pessoal do Senado vai pagar de bom moço e aparecer no voto do eleitorado que votou contra a corrupção. Mas como explicar que os correligionários na Câmara votaram a favor da PEC?

Relacionadas

Unânime pela PEC da Blindagem na Câmara, PL muda e vota contra no Senado

Senadores bolsonaristas abandonam centrão e desistem de PEC da Blindagem

Quem são os senadores que derrubaram a PEC da Blindagem na CCJ

O partido conversa e fecha a posição para votar no Senado e na Câmara. O pessoal da Câmara foi para o sacrifício, e agora no Senado todo mundo aparece para dizer que todo mundo é contra.

Mas para o eleitorado, vai aparecer que os deputados do PL, ou de outros tantos partidos, são a favor dessa coisa e os senadores, não. Mas sabemos que, na verdade, no início, todos eram a favor. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa:

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Wall Street fecha em baixa e faz pausa após recordes

Sakamoto: Senado veta PEC da Blindagem e estraga festa de partidos

Tribunal espanhol aplica lei contra violência de gênero em um caso de maus-tratos a animais

Com hat-trick de Álvarez, Atlético de Madrid vence Rayo Vallecano (3-2) de virada

Djokovic presta homenagem póstuma a Nikola Pilic, seu "pai no tênis"

Antony e Igor Jesus brilham no empate entre Betis e Forest (2-2) na Liga Europa

Isabel Allende compara centros para imigrantes nos EUA com 'campos de concentração'

Itália pede que flotilha de Gaza entregue ajuda após ataque de drones

Ato contra PEC e anistia na Paulista reuniu 42,4 mil pessoas, não 100 mil

Gari morto: Justiça bloqueia bens de empresário após achar 'contas vazias'

Vídeo do início de ato na Paulista é usado para dizer que protesto 'flopou'