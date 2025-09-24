Sakamoto: Senado veta PEC da Blindagem e estraga festa de partidos

O veto do Senado à PEC da Blindagem vai criar uma saia justa entre deputados e senadores de partidos como o PL e o centrão, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

A proposta, que dificultava processos criminais contra parlamentares, foi rejeitada após pressão popular, deixando congressistas do mesmo partido com posições opostas em ano eleitoral.

Quero ver como será a festa de final de ano dos partidos agora. O PL votou em peso a favor. E aí, no Senado, o pessoal vota agora contra. É claro, no meio do caminho havia uma manifestação. O pessoal do Senado vai pagar de bom moço e aparecer no voto do eleitorado que votou contra a corrupção. Mas como explicar que os correligionários na Câmara votaram a favor da PEC?

O partido conversa e fecha a posição para votar no Senado e na Câmara. O pessoal da Câmara foi para o sacrifício, e agora no Senado todo mundo aparece para dizer que todo mundo é contra.

Mas para o eleitorado, vai aparecer que os deputados do PL, ou de outros tantos partidos, são a favor dessa coisa e os senadores, não. Mas sabemos que, na verdade, no início, todos eram a favor. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

