Rússia reage com ironia após reviravolta surpreendente de postura de Trump sobre a Ucrânia

Na terça-feira (23), Donald Trump surpreendeu ao declarar, após encontro com Zelensky na ONU, que já não acredita na vitória russa e chamar Moscou de "tigre de papel". A resposta veio nesta quarta-feira (24), em forma de sarcasmo evidente: "A Rússia é um urso, não um tigre. E não existe urso de papel", disse Dmitri Peskov, porta-voz oficial do Kremlin, que também minimizou os avanços diplomáticos com Washington, classificando-os como "próximos de zero".

Com informações de Julien Chavanne, enviado especial da RFI a Nova York, e AFP

O Conselho de Segurança da ONU se reuniu na terça-feira (23), em Nova York, para discutir a guerra na Ucrânia. Pouco antes, o presidente norte-americano, Donald Trump, havia se encontrado com Volodymyr Zelensky ? e protagonizou uma reviravolta surpreendente. Trump declarou na ocasião que já não acreditava na "vitória das forças russas", configurando uma guinada radical, especialmente vindo de quem, até recentemente, sugeria que Zelensky cedesse territórios para encerrar o conflito.

Ao lado do presidente ucraniano na sede da ONU, Trump criticou o presidente russo, Vladimir Putin ? sem citar seu nome diretamente. "A economia russa está em frangalhos, em colapso. A Ucrânia está fazendo um trabalho excelente ao conter esse exército. Isso não é bom para a Rússia. Era para ser uma guerra rápida. Mas, depois de três anos e meio de combates intensos, a Rússia está mal na foto. E parece que isso ainda vai longe", afirmou.

Pouco depois, em sua rede social, Trump foi além: disse que Kiev pode "recuperar os territórios perdidos e talvez até avançar mais". Segundo ele, a Rússia seria apenas um "tigre de papel". Donald Trump nunca havia ousado criticar tão abertamente o presidente russo, configurando uma excelente notícia para a Ucrânia. Kiev esperava por esse posicionamento há muito tempo. "A mensagem de Donald Trump é um grande divisor de águas. É muito positiva", comemorou o presidente ucraniano, ainda surpreso com a mudança de tom.

"Os Estados Unidos vão agir em breve", sinalizou Volodymyr Zelensky. Trump deu mais um mês de prazo a Vladimir Putin antes de tomar "medidas concretas". Ainda na terça-feira, Trump afirmou que a Ucrânia poderia "recuperar seu território original e talvez até avançar mais" diante da Rússia, sem detalhar qual seria o papel dos Estados Unidos na sequência do conflito. "Já são três anos e meio de uma guerra sem rumo, que uma verdadeira potência militar teria vencido em menos de uma semana", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

Kremlin rebate com sarcasmo e reafirma posições

O Kremlin reagiu com desdém às declarações de Trump nesta quarta-feira (24). "A Rússia é um urso, não um tigre. E não existe urso de papel", ironizou o porta-voz Dmitri Peskov, ao ser questionado sobre as falas do presidente norte-americano.

Apesar da crítica, Moscou disse apreciar os esforços de Trump para tentar resolver o conflito. Mas, segundo Peskov, os avanços nas relações entre Washington e Moscou são mínimos: "Há uma via que busca eliminar os fatores de tensão... Mas ela avança lentamente. Os resultados são praticamente nulos."

Em entrevista à rádio estatal russa, Peskov afirmou que o Exército de Moscou está progredindo na Ucrânia e que a dinâmica na linha de frente favorece a Rússia. "Seguimos com nossa operação militar especial para garantir nossos interesses e alcançar os objetivos definidos desde o início pelo presidente do nosso país. Agimos pensando no presente e no futuro da Rússia, para as próximas gerações. Não temos outra alternativa", declarou Peskov.

O porta-voz acrescentou ainda que a economia russa permanece estável, apesar das sanções e da pressão internacional. "A Rússia mantém sua estabilidade econômica", afirmou Peskov, embora tenha reconhecido que há "tensões e problemas em diferentes setores da economia".

As tentativas de encontrar uma saída diplomática para o conflito fracassaram até agora, diante das posições irreconciliáveis entre Moscou e Kiev sobre o fim da guerra, os termos de um cessar-fogo ou a possibilidade de um encontro entre os dois líderes.

A Rússia, que ocupa cerca de 20% do território ucraniano, exige que Kiev ceda cinco regiões e desista de ingressar na Otan. A Ucrânia rejeita e pede o envio de tropas ocidentais para se proteger ? proposta considerada inaceitável por Moscou.