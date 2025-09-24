Rubio urge a Lavrov deter 'massacre' russo na Ucrânia (Departamento de Estado)

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, instou a Rússia a acabar com o "massacre" na Ucrânia, durante uma reunião com o ministro das Relações Exteriores russo, , em Nova York nesta quarta-feira (24), um dia depois de Donald Trump mudar sua posição sobre a guerra.

Rubio "reiterou o apelo do presidente [Donald] Trump para que cesse o massacre e a necessidade de Moscou tomar medidas significativas rumo a uma resolução duradoura da guerra entre Rússia e Ucrânia", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigot.

