Topo

Notícias

Rubio urge a Lavrov deter 'massacre' russo na Ucrânia (Departamento de Estado)

24/09/2025 14h29

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, instou a Rússia a acabar com o "massacre" na Ucrânia, durante uma reunião com o ministro das Relações Exteriores russo, , em Nova York nesta quarta-feira (24), um dia depois de Donald Trump mudar sua posição sobre a guerra. 

Rubio "reiterou o apelo do presidente [Donald] Trump para que cesse o massacre e a necessidade de Moscou tomar medidas significativas rumo a uma resolução duradoura da guerra entre Rússia e Ucrânia", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigot.

sct/gw/aha/dga/mel/ic/dd

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Quem são os senadores da CCJ que votaram contra a PEC da Blindagem

Enviado especial de Trump prevê "avanço decisivo" no Oriente Médio em poucos dias

Lavrov diz a Rubio que Europa e Ucrânia são responsáveis por prolongar conflito

Caso Ultrafarma: MP denuncia mais 7, sendo 2 auditores e empresário

'Lula nunca tratou comigo', diz Macêdo sobre troca por Boulos no governo

Lula cobra países a apresentarem compromissos climáticos e diz que fracasso da COP30 pode ser vitória do negacionismo

TCM dá 48 h para prefeitura de SP explicar contrato do Theatro Municipal

Enviado de Trump espera "avanço" no Oriente Médio nos próximos dias

Macron alerta presidente do Irã sobre prazo para evitar sanções nucleares

Tarcísio diz que entrará na Justiça contra renovação da Enel em São Paulo

Um milhão de sírios retornaram do exterior desde a queda de Assad, diz ONU