Rio oficializa apoio à candidatura brasileira ao Mundial de Clubes

O Rio de Janeiro formalizou o apoio à candidatura brasileira para receber o Mundial de Clubes de 2029. Na manifestação feita à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) também oficializa seu compromisso em "colaborar, de forma articulada e integrada, para o triunfo dessa candidatura".

A manifestação sinaliza que o Rio de Janeiro está à disposição para ser uma das sedes da competição. O ofício é assinado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, que também é da FNP. O documento foi entregue ao presidente da CBF, Samir Xaud.

A cidade, que já receberá jogos da Copa do Mundo feminina em 2027, espera agora pela escolha da próxima sede do torneio.

A primeira edição do Mundial de Clubes da Fifa foi realizada este ano em 11 cidades dos Estados Unidos. Três dos quatro participantes brasileiros eram do Rio. De acordo com a Prefeitura, a disputa gerou um impacto de R$ 53 milhões para a economia da cidade.