Topo

Notícias

Reunião da Comissão Mista da MP alternativa ao IOF é suspensa; votação deverá ocorrer em 30/9

Brasília

24/09/2025 18h01

O presidente da Comissão Mista que analisa a Medida Provisória 1.303, senador Renan Calheiros (MDB-AL), encerrou a discussão da matéria e suspendeu a reunião desta quarta-feira, 24. Sua retomada está marcada para a próxima terça-feira, 30, às 14h30.

Apresentada pelo governo em alternativa à elevação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), a MP tem arrecadação projetada de R$ 10,5 bilhões em 2025 e de R$ 21,8 bilhões em 2026.

Após a leitura do relatório do deputado Carlos Zarattini (PT-SP), foi concedida vista coletiva (mais tempo para análise da matéria). Zarattini ressaltou que poderá haver uma complementação de voto. "O relatório é para discussão. Vamos ter esse período de alguns dias para ouvir os colegas e, eventualmente, fazer modificações no relatório através de um voto complementar", disse.

A MP tem validade até 8 de outubro. Depois de votada pela Comissão Mista, a medida ainda precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado.

A maior resistência está com a bancada da agropecuária, que considera a tributação de títulos agropecuários como prejudicial e com o potencial de elevar o custo de captação de recursos no agronegócio. O texto estabelece a taxação de 7,5% de Imposto de Renda (IR) sobre o rendimento de Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) e Letras de Crédito Imobiliário (LCIs).

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Antony e Igor Jesus brilham no empate entre Betis e Forest (2-2) na Liga Europa

Isabel Allende compara centros para imigrantes nos EUA com 'campos de concentração'

Itália pede que flotilha de Gaza entregue ajuda após ataque de drones

Ato contra PEC e anistia na Paulista reuniu 42,4 mil pessoas, não 100 mil

Gari morto: Justiça bloqueia bens de empresário após achar 'contas vazias'

Vídeo do início de ato na Paulista é usado para dizer que protesto 'flopou'

City, Arsenal, Tottenham e Newcastle avançam às oitavas da Copa da Liga Inglesa

Câmara aprova criação de programa para acelerar atendimento no SUS

'Sociedade do futuro só será sólida se apoiada em informação confiável'

Trabalhadores presos em mina de ouro na Colômbia são resgatados

Delegados atiram contra suspeito em tentativa de assalto em Pinheiros, SP