'Ele queria ser útil': homem morre e doa o corpo para universidade

A professora Elisabete Maria Miranda, 68, perdeu o marido há dois meses e, em meio ao luto, ela tinha uma missão: garantir que o corpo dele chegasse à Universidade Federal do Paraná. Isso porque um dos últimos desejos de Ersio Miranda, 72, era o de servir, mesmo morto, ao ensino de saúde.

Enquanto se despedia dos 40 anos de casamento, ela também dava adeus aos restos mortais do companheiro, que embarcavam de Mogi das Cruzes (SP) para Curitiba. Para ela, que é evangélica, ali era uma dupla viagem: a do marido aos céus, e a do corpo dele à ciência.

ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

A alma dele foi para o céu junto ao Pai e está lá com alegria, sendo cuidada. Nós, evangélicos, acreditamos que quando não houver mais o fôlego da vida, a alma irá junto ao Pai e a Jesus. Então, na hora que vi o último fôlego do meu marido, vi que estava abraçando um corpo sem alma, porque ela já tinha ido embora. Era um corpo sem vida. E um corpo sem vida ou é sepultado ou cremado. Mas, no caso do Ersio, foi além. Ele foi para o ensino e a pesquisa.

Elisabete Maria Miranda, professora

Com uma extensa carreira no direito, Ersio Miranda alimentava o desejo de contribuir para as pesquisas em prol da saúde humana desde muito tempo.

Foi durante uma aula de medicina legal que Ersio descobriu que cadáveres eram utilizados para a formação de novos profissionais de saúde. "Ele era muito preocupado com a educação e sempre foi muito estudioso. Quando ele soube que era possível doar o corpo em vida, insistiu em achar um caminho para fazer isso."

Natural de Maringá (PR), Ersio conseguiu oficializar o desejo de doação ainda em vida para o Paraná. Além de ser o estado natal dele, era também onde o sobrinho havia se formado em medicina, então seria uma forma de homenageá-lo.

Conversamos muito sobre essa decisão e eu falei: 'se Deus colocou isso no seu coração, então vai dar certo'. Pesquisamos, entramos em contato com a universidade e fomos para o Paraná em 2020 para finalizar a escritura de doação de corpo. Elisabete Maria Miranda, professora

Quase seis meses depois, a família teve uma surpresa: Ersio estava com câncer.

"Choramos muito. Era um câncer de próstata que havia avançado por toda a estrutura óssea, da cabeça aos pés. Isso foi muito sofrido. Ele tinha o cabelo grisalho e, em menos de um mês, o cabelo ficou branco como neve pelo estresse que isso tudo nos trouxe", lembra Elisabete.

Elisabete, que foi casada 40 anos com Ersio, diz que apoiou a decisão Imagem: Arquivo pessoal

Ersio entrou em tratamento oncológico e uma das principais preocupações era a de se manter saudável, ainda que convivendo com o avanço da doença.

"Em paralelo a tudo o que estava acontecendo, ele dizia que precisava cuidar do corpo porque sabia que ele poderia ser útil para novos profissionais da saúde. E ele resistiu muito. Tinha muita esperança no tratamento. Mas, há cerca de um ano e meio, o câncer avançou."

Ersio Miranda morreu em junho deste ano, com tudo acordado para que seu descanso eterno fosse na Universidade Federal do Paraná.

No seu último dia, entrei no quarto e fiquei abraçada com ele. Vi a pressão cair até zero. Vi seu último fôlego e agradeci pelos 40 anos [de união]. Ele sempre foi muito além do seu tempo. Embora eu me considere cabeça aberta, achava a doação de corpo uma ideia muito inovadora. Orei para Deus para saber como reagiria frente a isso e entendi que, se Deus havia colocado isso na cabeça dele, eu não deveria mudar essa decisão. Sempre fomos um casal de muito carinho, companheirismo e cuidando sempre um do outro. Seríamos os velhinhos que ficariam de mãos dadas até o fim dos tempos. Então, mais uma vez, fiquei do lado dele. Ainda em vida, disse olhando para os olhos dele: 'fique tranquilo que farei tudo para que sua vontade seja feita'.

Elisabete Maria Miranda, professora

Os custos para o deslocamento do corpo foram financiados pela universidade, e Elisabete teve apenas de mediar as conversas entre a instituição de ensino e a funerária.

"Como a gente era ligado o tempo todo, a hora mais difícil foi voltar para casa sozinha. Agora tenho de enfrentar muita coisa sozinha, mas sigo fazendo o melhor que eu puder. Quando bate a saudade, lembro as coisas que fizemos e escrevo em um diário. Isso me alegra. E toda vez que posso falar sobre doação de corpo, eu falo. Para as pessoas serem conscientes de que isso é uma oportunidade para ajudar outras pessoas. Acredito que o Ersio ficaria feliz de mais pessoas saberem e doarem."

'Só tenho a agradecer aos profissionais de saúde'

Aparecido Rúbio de Araujo, 64, registrou doação do corpo em 2000 Imagem: Arquivo pessoal

O técnico de enfermagem Aparecido Rúbio de Araujo, 64, é um doador em vida. Morador de Paiçandu (PR), teve a ideia em 1975, quando tinha 14 anos, em uma aula de ciências.

Estávamos dissecando um sapo. Perguntei para um professor se o ser humano também poderia ser estudado pela ciência e ele disse que estudavam cadáveres, mas não tinha informação de como funcionava isso. Fui atrás e, em 2000, consegui fazer o registro de doação de corpo.

Aparecido Rúbio de Araujo

À época, a doação foi tratada como fato "inédito". "Muitas pessoas acharam que eu era maluco, me pediram para procurar psicólogo. Mas eu dizia que não, que era apenas uma decisão. Sempre quis ser útil após a morte", conta Aparecido.

Ele já sofreu dois AVCs e 13 infartos e vê a doação de corpo como uma retribuição aos profissionais.

"Com meus problemas de saúde, sempre fui bem atendido pelos profissionais. Só tenho a agradecer. E, como a área da saúde depende muito de cadáver e não tem tantos corpos a serem estudados, mantive essa decisão para que um bom médico tenha essa oportunidade [de estudar um cadáver]", explica.

Instituições precisam de cadáveres

No Brasil, a doação de corpo para instituições de ensino é legalizada desde 1992. Até então, os cadáveres que eram disponibilizados para as instituições de ensino eram aqueles não reclamados, ou seja, de pessoas que morriam, mas não tinham identificação ou não eram procurados pela família. A lei surgiu para tornar o processo de obtenção de cadáver regulamentado.

O Paraná foi um dos estados pioneiros para a doação de corpo. O CEDC/PR (Conselho Estadual de Distribuição de Cadáveres do Paraná) foi instituído em 2007. Ele é responsável por criar as normas e distribuir a doação de corpos no Estado.

Estabelecemos alguns critérios para uma fila de recebimento das instituições sobre os cadáveres, como priorizar universidade que nunca teve acesso a um. Hoje são 72 instituições do Paraná cadastradas, públicas e privadas.

Renato van Wilpe Bach, professor da UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) e presidente do CEDC/PR

Não é apenas o curso de medicina que se beneficia do estudo cadavérico. São vários os cursos que estudam anatomia e, portanto, os cadáveres podem beneficiar o ensino de várias áreas, como odontologia, psicologia e educação física.

Apesar de a doação ser legal, ainda há poucos corpos para estudo. A doação é o principal mecanismo para a obtenção de cadáveres. No entanto, as instituições de ensino enfrentam um problema de escassez. Por isso, pode-se utilizar o mesmo cadáver durante muitos anos, o que não é recomendado. Segundo Bach, a média do uso dos corpos em instituição de ensino em outros países é de 2 anos.

Peças plásticas ou tecnologia 3D não substituem completamente o estudo com cadáver. "As peças anatômicas, sejam ela o cadáver completo ou partes de um cadáver, são extremamente importantes do ponto de vista de conhecimento da anatomia. Nenhum molde ou tecnologia 3D holográfica substitui ele plenamente. Moldes que são feitos de material plástico, silicone, são bons, mas eles não são perfeitos", diz Bach.

A verdadeira visão do corpo humano só se obtém no estudo cadavérico. Além disso, o cadáver é o primeiro paciente humano com o qual o estudante da área de saúde tem contato. Então, com isso, ele pode desenvolver habilidades e atitudes que são importantes, como o respeito ao ser humano e a maturidade emocional.

Renato van Wilpe Bach, presidente do CEDC/PR

O primeiro passo para doar é buscar a universidade e formalizar o interesse. O processo pode variar entre os estados. Em geral, a vontade é formalizada em um documento, registrado em cartório. O passo a passo pode ser consultado no site da Sociedade Brasileira de Anatomia. Além disso, é importante avisar os familiares sobre essa vontade.