Região onde caiu avião em MS teve gravação da novela 'Pantanal' e fazenda da família Rondon

24/09/2025 16h24

A queda de um avião no Pantanal na Fazenda Barra Mansa, em Aquidauana (MS) matou um dos mais renomados arquitetos chineses, dois documentaristas brasileiros e o piloto na noite dessa terça-feira, 21. A região foi fundada por um primo do Marechal Cândido Rondon, que desbravou o oeste brasileiro e foi pioneiro na proteção das comunidades indígenas.

O avião caiu próximo à pista de pouso do hotel-fazenda e explodiu. Morreram o arquiteto chinês Kongjian Yu, os cineastas Luiz Ferraz e Rubens Crispim Jr., e o piloto Marcelo Pereira de Barros.

O primo do marechal, Aniceto Rondon recebeu as terras como herança de família e, na década de 1940, atendendo a um desejo de sua mulher, Jandyra, construiu a casa sede em uma curva do Rio Negro.

O local tornou-se o refúgio da mulher, que era apaixonada por arte, música e poesia. Mais tarde, a casa foi transformada em uma das primeiras pousadas do Pantanal Sul. A região do atual Hotel Barra Mansa foi cenário para as filmagens da novela Pantanal, da Rede Globo, tanto na versão original em 1990, como no remake mais recente, de 2022.

Em sua rede social, a direção do hotel divulgou nota de pesar pelo acidente, ocorrido na fazenda. "Com imenso pesar lamentamos o acidente aéreo ocorrido em nossa propriedade, na noite de terça-feira (23), que vitimou quatro pessoas. Manifestamos nossa solidariedade às famílias e amigos neste momento de dor e seguimos colaborando com as autoridades competentes", diz o texto.

