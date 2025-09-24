Reajuste do salário mínimo de 2025 superou a inflação; veja valor atual

O salário mínimo nacional atualizado passou a ser creditado na conta dos trabalhadores em fevereiro, já com o novo valor de R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o reajuste esteja em vigor desde janeiro, o pagamento só foi percebido em fevereiro, já que os salários referentes a um mês são pagos no seguinte. Dessa forma, a correção aparece apenas no contracheque atual.

O salário mínimo é o menor valor mensal que um trabalhador pode receber em atividade formal e serve como referência para benefícios trabalhistas, previdenciários e assistenciais concedidos pelo governo federal.

O montante de R$ 1.518 representa um acréscimo de R$ 106, correspondente a um aumento de 7,5%, percentual acima da inflação do período. Apesar disso, o valor final ficou menor do que o previsto inicialmente devido ao ajuste fiscal aprovado no fim de 2024.

Alteração na regra

Antes, o cálculo do salário mínimo era feito somando a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — normalmente mais favorável ao trabalhador que o IPCA — à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Nesse modelo, o valor seria de R$ 1.525.

Com a nova regra, foi incluído um limite de 2,5% para o aumento de despesas. Assim, mesmo que o PIB apresente crescimento superior, como 3,2%, o reajuste aplicado considera o teto máximo de 2,5%.

O salário mínimo tem impacto direto nas aposentadorias do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e em programas sociais. Por esse motivo, o governo busca evitar elevações mais acentuadas, que poderiam pressionar o orçamento em períodos de contenção de gastos.