Topo

Notícias

Prêmio da Quina é de R$ 4,9 milhões; veja números sorteados

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
Imagem: LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Colaboração para o UOL

24/09/2025 20h12

A Caixa realizou hoje o sorteio do concurso 6835 da Quina.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 04-13-30-49-68.

Relacionadas

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 54 milhões; confira dezenas

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 27,5 milhões; confira números e time

O prêmio é de R$ 4.929.168,75.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Como participar do próximo sorteio da Quina?

Você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. As apostas precisam ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, as lotéricas credenciadas e o site oficial da Caixa vão registrar os jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Quanto custa a aposta da Quina?

Apostar na Quina custa no mínimo R$ 3 (com cinco números), mas pode chegar a pouco mais de R$ 9 mil (com 15).

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Quina?

Com a aposta mínima de cinco números (que custa R$ 3), você tem uma chance em 24 milhões de acertar todas elas e levar o maior prêmio da Quina. Se colocar mais uma dezena no jogo, o preço da aposta sobe para R$ 18, mas as chances passar a ser de uma em quatro milhões.

Como funciona o bolão oficial da Quina?

As apostas em grupo no bolão da Quina custam desde R$ 15, mas a cota mínima é de R$ 4 por participante. A Caixa permite de duas a 50 cotas nessa modalidade.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 5 milhões; veja números sorteados

Trump fala em 'sabotagem na ONU' ao reclamar de escada rolante e TP

Senado aprova projeto da MP do Agora tem Especialistas; texto vai à sanção

Lotomania sorteia prêmio acumulado de R$ 6,6 milhões; confira dezenas

Prêmio da Quina é de R$ 4,9 milhões; veja números sorteados

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 11,8 milhões; confira dezenas sorteadas

Os recados da América Latina na 80ª Assembleia Geral da ONU

+ Milionária pode pagar prêmio de R$ 163 milhões; veja números e trevos

Sismo de magnitude 6,2 abala oeste da Venezuela

Homem é suspeito de estuprar e matar mulheres grávidas e vulneráveis em MT

Senado aprova criação de programa para reduzir fila do SUS