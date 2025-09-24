Pagamentos do Bolsa Família de outubro de 2025: veja quando começam

Os repasses do Bolsa Família referentes a outubro já têm cronograma definido, segundo informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário de pagamentos é organizado conforme o último número do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do titular do benefício.

Os depósitos acontecem sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês, exceto em dezembro, quando o cronograma é adiantado para assegurar que todos recebam antes do Natal, sendo finalizado no dia 10.

Pagamentos do Bolsa Família em outubro

Final do NIS 1: 20/10

Final do NIS 2: 21/10

Final do NIS 3: 22/10

Final do NIS 4: 23/10

Final do NIS 5: 24/10

Final do NIS 6: 27/10

Final do NIS 7: 28/10

Final do NIS 8: 29/10

Final do NIS 9: 30/10

Final do NIS 0: 31/10

Calendários seguintes

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Valores e auxílios do programa

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir renda mínima de R$ 600 por família;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses — em vigor desde setembro.

Exigências para manter o Bolsa Família

Para continuar recebendo o auxílio, é necessário cumprir compromissos ligados à saúde e à educação, como:

manter crianças e adolescentes de 4 a 17 anos matriculados e frequentando a escola;

realizar consultas de pré-natal durante a gestação;

acompanhar o crescimento e o estado nutricional de crianças com menos de 7 anos;

manter o cartão de vacinas atualizado, conforme orientações do Ministério da Saúde.

O descumprimento dessas condições — como ausência escolar ou vacinação atrasada — pode resultar na suspensão temporária do benefício. Por isso, é importante seguir corretamente todas as regras para evitar bloqueios nos repasses.