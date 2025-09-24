Mede sono e exercícios: pulseira inteligente da Samsung está por R$ 200

O Guia de Compras UOL encontrou a pulseira inteligente Galaxy Fit3, da Samsung, por menos de R$ 200 na Netshoes, aplicando o cupom "TEMDESCONTO" antes de finalizar a compra. Lançada no ano passado por cerca de R$ 500, o modelo é como um smartwatch em tamanho menor, mas que oferece recursos completos de monitoramento de saúde, sono e desempenho em atividades físicas.

A smartband conta com 101 modos de exercícios e uma bateria que promete autonomia de até 13 dias. Mas será que vale a pena? Nós já testamos a Galaxy Fit3 e você confere, a seguir, os destaques do modelo.

O que a Galaxy Fit3 tem de bom?

Mais leve e confortável de usar do que um smartwatch

Não incomoda na hora de fazer exercícios ou de dormir

Monitoramento de saúde completo: batimentos cardíacos, oxigenação do sangue e sono

Detecção de roncos

Acompanhamento de ciclo menstrual

101 modos de atividades físicas

Detecção de queda e recurso para chamar ajuda

Possibilidade de responder mensagens (textos pré-definidos)

Tela ampla (1,6 polegada) com boa visibilidade (pico de 150 nits) e sensor de luz ambiente para ajuste do brilho

Diversos estilos de Watch Faces (mostrador do relógio) e opção de criar a sua

Três opções de cores: grafite (pulseira preta), prata (branca) e rosê

Samsung Galaxy Fit3 na cor prata Imagem: Marcella Duarte/UOL

Monitoramento de saúde

O sensor da pulseira mede automaticamente, durante o dia todo, sua frequência cardíaca e os passos dados. Apenas para o oxigênio no sangue é necessário acionar manualmente quando quiser fazer a medição. Os dados de saúde são consolidados no app Samsung Health.

O monitoramento do sono é exibido de uma maneira bem interessante, com as noites classificadas com uma pontuação e um animal. A partir disso, o aplicativo oferece dicas para que você durma melhor. Para quem tem o sono leve, esse monitoramento pode ser bem útil.

Já o acompanhamento do ciclo menstrual é mais como um diário, em que você insere as datas da menstruação e detalhes (fluxo, humor, dores etc), e o app vai te ajudar a prever as próximas datas de sangramento, ovulação e período fértil. Quem tem períodos irregulares, as previsões não são tão precisas, até porque não há medição de temperatura corporal envolvida, como em relógios mais avançados.

E para quem acha (ou tem certeza) que está roncando, é possível configurar a detecção. Basicamente, você precisa dormir com o celular próximo, pois ele irá gravar o áudio da noite e sinalizar onde parece ter havido roncos. No dia seguinte, você pode ouvir e conferir.

Monitoramento esportivo

A Galaxy Fit3 tem suporte para 101 modos esportivos, dos mais comuns aos mais diferenciados, como esqui, arco e flecha ou hipismo. Alguns deles são detectados de forma automática, como caminhada, corrida e natação, enquanto os outros precisam ser ativados com toques na tela.

Apertando duas vezes o botão lateral do relógio, você entra diretamente na tela para seleção da atividade física. Já apertar cinco vezes é um recurso de emergência, que envia uma mensagem com um pedido de ajuda para seu contato de segurança cadastrado.

A pulseira tem proteção IP68, podendo ser utilizada em piscinas e até no mar.

São dezenas de opções de watch faces e de modalidades esportivas Imagem: Marcella Duarte/UOL

Pontos de atenção

Depende do celular. Como esperado em uma smartband, a Galaxy Fit3 precisa do smartphone para muitas das funções, como o rastreamento por GPS, a detecção de roncos e a reprodução de músicas. Essa é uma das grandes diferenças para seu irmão maior e completão, o relógio inteligente Galaxy Watch, com o qual você pode sair para correr sem nem levar o celular.

Não funciona com iPhone. Como de praxe, ela não serve para quem usa o celular da Apple. Mais ainda, o ideal é que seu smartphone também seja Samsung, para que todas as funcionalidades estejam disponíveis. Em um Android de outra marca, não é possível, por exemplo, usar a pulseira para disparar a câmera do celular, controlar as músicas ou enviar a mensagem de emergência.

Bateria dura, mas nem tanto. Com o uso moderado, a pulseira durou cerca de uma semana, o que é bem bom, mas não chegou perto dos "até 13 dias" divulgados pela Samsung.

Vale a pena?

A Galaxy Fit3 é uma pulseira confortável, versátil e fácil de usar. É a companheira ideal para quem tem um celular Galaxy de qualquer linha, e por um preço bem inferior ao do relógio Galaxy Watch. Ainda pode representar um bom custo-benefício para quem busca um modelo com design leve, tecnologias e monitoramento completo.

Ela disputa o mercado acirrado das smartbands, com outras opções de pulseiras da Xiaomi e da Huawei. Mas tem o diferencial de casar perfeitamente com o ecossistema de aparelhos da Samsung —para quem tem um celular da marca, faz sentido o investimento.

No geral, a Galaxy Fit3 agora realmente é quase um smartwatch (até o visual lembra um), atendendo às necessidades diárias de saúde e esportes da maioria das pessoas.

Ficha técnica - Galaxy Fit 3

Tela: Amoled de 1,6 polegada; 256 x 402 pixels; 150 nits

Armazenamento: 256 MB

Memória RAM: 16 MB

Sistema: Samsung RTOS

Bateria: 208 mAh

Recarga: Pogo (pino e magnético)

Conectividade: Bluetooth

GPS: não

NFC: não

Resistência: IP68 e 5 ATM

Sensores: acelerômetro, giroscópio, barômetro, sensor óptico de frequência cardíaca e sensor de luz

Compatibilidade: smartphones com Android 10.0 (ou superior) com memória RAM de pelo menos 1,5 GB; necessário logar em uma Samsung Account

Cores: grafite, prata e rosé

*Com informações de texto publicado em 20/03/2025.

