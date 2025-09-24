Programa do governo abre seleção para 50 bolsas de estudo nos EUA

O Governo anunciou a abertura para a seleção de 50 bolsas para pós-graduandos com interesse em cursar doutorado na modalidade sanduíche com bolsa da Capes no Sistema Universitário de Illinois, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

As inscrições vão até o dia 13 de novembro e as candidaturas devem ser apresentadas pelo Sistema de Inscrições da Capes (Sicapes). Os selecionados irão para três universidades norte-americanas: Illinois Chicago, Illinois Springfield e Illinois Urbana-Champaign.

O edital foi publicado na segunda-feira, como parte de acordo firmado entre a Capes/MEC e o Sistema Universitário de Illinois em março. Este é o primeiro processo seletivo da parceria, intitulada Programa de Mobilidade Brasillinois

O Brasil enviará 350 bolsistas para a rede de instituições até 2028. Serão concedidas 50 bolsas em 2026, 100 em 2027 e 200 em 2028.

O início das atividades nos EUA desta primeira turma está previsto para agosto de 2026, com divulgação do resultado preliminar até 27 de fevereiro e, do final, até 31 de março.

O Sistema Universitário de Illinois é formado por instituições públicas de ensino superior situadas em Chicago, Springfield e Urbana-Champaign. A parceria fechada neste ano reconfigurou um acordo de 2019, que só incluía a terceira.