Topo

Notícias

Programa Caminhos da Reportagem é finalista do Prêmio Vladimir Herzog

24/09/2025 17h48

O Prêmio Vladimir Herzog fez sua primeira edição em 1979 e desde então presta homenagem a personalidades e profissionais da comunicação que se destacam na promoção dos direitos humanos. Também celebra a vida e a obra do jornalista Vladimir Herzog. Na edição deste ano foram 469 produções inscritas nas categorias Arte, Fotografia, Texto, Vídeo, Áudio, Multimídia e Livro-reportagem.

Ficha Técnica

Reportagem - Ana Passos
Produção - Vitor Gagliardo
Reportagem cinematográfica - Gabriel Penchel e Marcio de Andrade
Apoio às imagens - Luis Araujo e Marcelo Padovan
Auxílio técnico - Caio Araújo, Adaroan Barros
Apoio à produção -Thaís Chaves

Equipe de Brasília
Apoio à reportagem - Patrícia Araújo
Apoio à reportagem cinematográfica - Gilvan Alves
Colaboração técnica - Jairom Rio Branco

Edição de texto - Ana Passos
Edição de imagem e finalização - Eric Gusmão
Arte - Aleixo Leite, Caroline Ramos e Wagner Maia
Sonorização e mixagem - Maurício Azevedo

Sobre o programa

O Caminhos da Reportagem é exibido todas as segundas-feiras, às 23h. O programa leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de pautas especiais, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos.

A produção disponibiliza as edições especiais no site http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem e no YouTube da emissora pública em https://www.youtube.com/tvbrasil.

As matérias anteriores também estão no aplicativo TV Brasil Play, disponível nas versões Android e iOS, e no site http://tvbrasilplay.com.br.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Sakamoto: Senado veta PEC da Blindagem e estraga festa de partidos

Tribunal espanhol aplica lei contra violência de gênero em um caso de maus-tratos a animais

Com hat-trick de Álvarez, Atlético de Madrid vence Rayo Vallecano (3-2) de virada

Djokovic presta homenagem póstuma a Nikola Pilic, seu "pai no tênis"

Antony e Igor Jesus brilham no empate entre Betis e Forest (2-2) na Liga Europa

Isabel Allende compara centros para imigrantes nos EUA com 'campos de concentração'

Itália pede que flotilha de Gaza entregue ajuda após ataque de drones

Ato contra PEC e anistia na Paulista reuniu 42,4 mil pessoas, não 100 mil

Gari morto: Justiça bloqueia bens de empresário após achar 'contas vazias'

Vídeo do início de ato na Paulista é usado para dizer que protesto 'flopou'

City, Arsenal, Tottenham e Newcastle avançam às oitavas da Copa da Liga Inglesa