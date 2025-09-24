Topo

Primeiro-ministro japonês anuncia que reconhecerá o Estado da Palestina

24/09/2025 02h14

O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, anunciou na terça-feira na ONU que o reconhecimento do Estado da Palestina por seu país é uma questão de tempo e afirmou que ficou "indignado" com as declarações recentes das autoridades israelenses sobre o tema.

Quase 80% dos países membros da ONU reconhecem o Estado palestino, incluindo Reino Unido, Canadá e França, que anunciaram o reconhecimento esta semana, após quase dois anos de guerra na Faixa de Gaza.

"Sinto-me profundamente indignado com as declarações de funcionários de alto escalão do governo israelense que parecem rejeitar categoricamente a própria noção de um Estado palestino", declarou Ishiba.

"Para o nosso país, a questão não é se reconhecemos o Estado palestino, e sim quando. As contínuas ações unilaterais do governo israelense nunca podem ser aceitas", acrescentou.

A recente onda de reconhecimentos aconteceu após a ofensiva israelense em Gaza, desencadeada pelo ataque do movimento islamista Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

Israel rejeitou os reconhecimentos ao afirmar que são um prêmio ao "terrorismo" do Hamas.

O ataque do Hamas em outubro de 2023 matou 1.219 israelenses, a maioria civis, segundo dados oficiais. 

Nos quase dois anos de guerra, as operações israelenses mataram mais de 65.000 palestinos, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, território governado pelo Hamas, que a ONU considera confiáveis.

