Presidente do Irã nega na ONU que seu país busque desenvolver armas nucleares

24/09/2025 11h09

O presidente do Irã, Masud Pezeshkian, reiterou nesta quarta-feira (24) que o programa nuclear conduzido por seu país não tem fins armamentistas, após os ataques militares de Israel e Estados Unidos e as iminentes sanções das potências europeias.

"Por meio deste, declaro mais uma vez perante esta assembleia que o Irã nunca buscou ou buscará fabricar uma bomba nuclear", afirmou Pezeshkian na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York.

