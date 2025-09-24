Topo

Notícias

Petróleo sobe 3% para máxima em sete semanas com alta de estoques nos EUA

24/09/2025 18h43

Por Scott DiSavino

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram cerca de 3%, atingindo uma máxima em sete semanas nesta quarta-feira, com uma queda surpreendente nos estoques semanais de petróleo dos Estados Unidos, o que aumentou a sensação no mercado de um aperto na oferta em meio a problemas de exportação no Iraque, Venezuela e Rússia.

Os contratos futuros do Brent subiram US$1,68, ou 2,5%, para fecharem a US$69,31 por barril, enquanto os contratos futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiram US$1,58, ou 2,5%, para fecharem a US$64,99.

Esse foi o maior fechamento do Brent desde 1º de agosto e do WTI desde 2 de setembro.

Os estoques de petróleo dos EUA caíram surpreendentemente 607.000 barris na semana passada, informou a Administração de Informações sobre Energia. [EIA/S] [API/S]

Isso se compara ao aumento de 235.000 barris previsto pelos analistas em uma pesquisa da Reuters, mas foi menor do que o aumento de 3,8 milhões de barris que as fontes do mercado disseram que o grupo comercial Instituto Americano de Petróleo citou em seus números na terça-feira.

Os preços do petróleo também encontraram apoio nas notícias de que os militares da Ucrânia atacaram duas estações de bombeamento de petróleo durante a noite na região russa de Volgogrado. Um estado de emergência foi declarado na cidade russa de Novorossiisk, que é o principal porto marítimo da Rússia no Mar Negro e contém importantes terminais de exportação de petróleo e grãos.

"Recentemente, o foco voltou a ser a Europa Oriental e a possível introdução de novas sanções contra a Rússia", disse Tamas Varga, analista da PVM Oil Associates.

A Rússia está enfrentando escassez de certos tipos de combustível, já que os ataques de drones ucranianos reduzem o funcionamento das refinarias, de acordo com comerciantes e varejistas, depois que a Ucrânia intensificou os ataques de drones à infraestrutura de energia para reduzir as receitas de exportação de Moscou.

(Reportagem de Scott DiSavino em Nova York, Seher Dareen em Londres e Jeslyn Lerh em Cingapura; reportagem adicional de Stephanie Kelly em Londres)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Antony e Igor Jesus brilham no empate entre Betis e Forest (2-2) na Liga Europa

Isabel Allende compara centros para imigrantes nos EUA com 'campos de concentração'

Itália pede que flotilha de Gaza entregue ajuda após ataque de drones

Ato contra PEC e anistia na Paulista reuniu 42,4 mil pessoas, não 100 mil

Gari morto: Justiça bloqueia bens de empresário após achar 'contas vazias'

Vídeo do início de ato na Paulista é usado para dizer que protesto 'flopou'

City, Arsenal, Tottenham e Newcastle avançam às oitavas da Copa da Liga Inglesa

Câmara aprova criação de programa para acelerar atendimento no SUS

'Sociedade do futuro só será sólida se apoiada em informação confiável'

Trabalhadores presos em mina de ouro na Colômbia são resgatados

Delegados atiram contra suspeito em tentativa de assalto em Pinheiros, SP