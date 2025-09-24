Pelo menos 4 pessoas morrem em protestos pela criação de um Estado em Ladakh, na Índia, dizem fontes

Por Fayaz Bukhari e Sakshi Dayal

SRINAGAR, Índia (Reuters) - Pelo menos quatro pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas na região indiana de Ladakh, no Himalaia, nesta quarta-feira, quando manifestantes que exigiam a condição de Estado para o território federal e cotas de emprego para residentes locais entraram em confronto com a polícia, disseram duas fontes à Reuters.

O enclave budista-muçulmano perdeu sua autonomia em 2019, quando foi retirado do Estado de Jammu e Caxemira pelo governo do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e colocado sob a administração direta de Nova Délhi.

Os manifestantes, liderados pelo ativista Sonam Wangchuk, também querem que Ladakh receba um status especial que permita a criação de órgãos locais eleitos para proteger suas áreas tribais.

No final desta quarta-feira, o Ministério de Assuntos Internos da Índia disse que os protestos foram desencadeados por discursos "provocadores" de Wangchuk, que estava em greve de fome desde 10 de setembro.

Uma multidão atacou o escritório de um partido político, incendiou o escritório do conselheiro executivo chefe de Leh e incendiou um veículo da polícia, informou o ministério em um comunicado.

Mais de 30 policiais e membros da equipe ficaram feridos durante o incidente, segundo o comunicado.

"Em autodefesa, a polícia teve que recorrer a disparos, nos quais, infelizmente, foram registradas algumas baixas", acrescentou o comunicado.

O ministério acrescentou que a situação havia sido "colocada sob controle às 16h, com exceção dos infelizes incidentes ocorridos no início do dia".

"Durante essa violência, 2 ou 3 de nossos jovens morreram por nossa causa... Quero assegurar ao povo de Ladakh que não deixaremos que os sacrifícios desses jovens sejam desperdiçados... Continuaremos tentando fazer com que nossas reivindicações sejam atendidas", disse Thupstan Tswang, presidente do Leh Apex Body.

O escritório do Partido do Povo Indiano de Modi na principal cidade de Leh estava entre os prédios vandalizados e incendiados, disse a agência de notícias ANI, na qual a Reuters tem uma participação minoritária.

Imagens da ANI mostraram fumaça preta emanando de trás do muro do complexo de escritórios e, em outros lugares, centenas de pessoas entoaram slogans.

Canais de TV indianos mostraram um veículo policial abandonado com chamas saindo de sua frente. Relatos da mídia local disseram que alguns jovens manifestantes atiraram pedras na polícia e gás lacrimogêneo foi usado para dispersá-los.

Mais de 50 pessoas, incluindo 20 policiais, ficaram feridas, disse uma fonte policial.

"Foi a frustração dos jovens... que os levou às ruas... Faço um apelo aos jovens... não sigam esse caminho de violência", disse Wangchuk, que cancelou sua greve de fome de quinze dias após a violência.

"Essa não é uma solução para o problema de Ladakh... Se nossos jovens sentem tristeza e dor por estarmos em greve de fome, então estamos interrompendo nossa greve de fome a partir de hoje."

Manifestações, reuniões públicas e discursos inflamatórios estavam sendo proibidos para manter a paz, disse o administrador do distrito Romil Singh Donk em um aviso público.

Ladakh compartilha uma longa fronteira com a China e é um território estratégico para a Índia.

O Ministério do Interior da Índia está em negociações com os líderes de Ladakh desde 2023 e disse que está analisando suas demandas.

A próxima rodada de discussões está programada para 6 de outubro.