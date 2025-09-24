Topo

Notícias

Palmeiras volta a derrotar o River e chega à semifinal da Libertadores

24/09/2025 23h41

? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) September 25, 2025

Com o placar favorável ao time brasileiro, o River foi obrigado a se arriscar mais. Encontrando mais espaços na defesa adversária, o Palmeiras conseguiu encaixar um contra-ataque perfeito aos 41 minutos com Facundo Torres. E a jogada só foi parada com falta, dentro da área, por Acuña. Pênalti e expulsão do defensor argentino. Flaco López cobrou a penalidade máxima para colocar o Verdão em vantagem.

Mas o time de Abel Ferreira queria mais, e chegou ao terceiro, já aos 48 minutos, graças ao brilho de Flaco López. O argentino recebeu bola na entrada da área, se livrou da marcação de um adversário com um drible de letra e acertou um chute forte, de esquerda, que acabou encobrindo o goleiro Armani para dar números finais ao marcador.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Inter Miami vence New York City com 2 gols de Messi e vai aos playoffs da MLS

Palmeiras volta a derrotar o River e chega à semifinal da Libertadores

Palmeiras vence River Plate (3-1) e vai às semifinais da Libertadores

Flamengo visita Estudiantes por vaga nas semifinais da Libertadores

Delegados e suspeito trocam tiros em Pinheiros: 'Polícia inteira está atrás desse rapaz'

IPTU: Nunes envia projeto de novo cálculo de valor do imóvel

Avião que caiu com um dos maiores arquitetos do mundo voava fora do horário permitido

Governo acionará judicialmente hotéis que abusam de preços para COP30

Após ataque com morte, EUA vão reforçar segurança de delegacias do ICE

Sistema Cantareira terá captação menor de água a partir de outubro

Baixas apostas, altas expectativas: China revela suas novas metas climáticas