'Pagodeiro do PCC' é condenado a 32 anos por liderar fraudes em licitações

A Justiça de São Paulo condenou Vagner Borges Dias, o pagodeiro do PCC, a 32 anos e 10 meses de prisão por liderar um grupo criminoso que fraudava licitações na Câmara Municipal de Arujá (SP), entre os anos de 2020 e 2021.

O que aconteceu

Justiça considerou conduta de Vagner como "altamente reprovável". Em decisão publicada ontem, o magistrado Guilherme Lopes Alves escreveu que o envolvimento do réu com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital "evidencia um profundo desajuste e desrespeito à ordem social e legal".

Pagodeiro do PCC criava orçamentos falsos e manipulava contratos na Câmara de Arujá. Ele foi condenado pelos crimes de corrupção ativa qualificada e de fraude à licitação. Segundo a denúncia do Ministério Público de São Paulo, Vagner oferecia vantagem indevida ao então presidente da Câmara, Gabriel dos Santos, com pagamentos de propinas para eliminar concorrentes nas licitações.

Gabriel dos Santos (PSD), que é ex-vereador, também foi condenado no mesmo processo. Ele pegou 28 anos, 7 meses e 18 dias de prisão por corrupção e fraude a licitações. Santos vai responder por fraude em contrato, corrupção passiva e fraude à licitação. O magistrado argumentou que as conversas de WhatsApp entre Vagner e Gabriel demonstram uma relação promíscua e indicam claramente um pacto corrupto entre os dois.

Ainda sobre a conduta do ex-vereador, o juiz escreveu. "A culpabilidade do réu é gravíssima. Como presidente da Casa, era seu dever primordial zelar pela legalidade e moralidade dos atos administrativos. Ao invés disso, utilizou seu poder para dar o aval final a prorrogações contratuais que sabia serem fraudulentas".

Antônio Carlos de Morais, apontado como cúmplice de Vagner, foi condenado a 28 anos, 7 meses e 18 dias de prisão. O MP apontou que as conversas interceptadas mostra Antônio e Vagner orquestrando a fabricação de orçamentos falsos, coordenando a atuação de suas empresas de fachada no pregão e planejando os pagamentos de propina.

Juiz afirmou que "as consequências do crime são graves". Na sentença, ele argumentou que o prejuízo "foi causado à Câmara Municipal de Arujá, cidade de menor porte, onde o impacto de desvios, ainda que não milionários, compromete de forma mais sensível o orçamento destinado aos serviços públicos".

O que dizem os réus

Gabriel dos Santos nega envolvimento nos crimes. A defesa do ex-vereador alega que sua atuação se limitou a atos formais de homologação, sem interferência no mérito dos certames, e que não há prova do recebimento de vantagem indevida.

Antônio Carlos de Morais disse que é apenas analista de licitação. "Fazia análise dos editais para ver se a empresa poderia se candidatar. Depois analisava a documentação da empresa para ver se atendia os preceitos do edital", segundo manifestação da defesa no processo. Disse ainda que não conhece Gabriel dos Santos e que nunca teve contato com ele. "Nunca procurou e nunca foi procurado para praticar corrupção", segundo advogados.

O réu Vagner negou a prática dos crimes. Ele detalhou que é um empresário que buscava competitividade e que suas conversas foram mal interpretadas.