Ação mira 'estelionato espiritual' por telemarketing no RJ; pastor é alvo

O MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) e a Polícia Civil do RJ realizaram hoje a Operação Blasfêmia contra um suposto esquema de estelionato espiritual em Niterói.

O que aconteceu

Esquema funcionava por meio de telemarketing. Segundo as investigações, Luiz Henrique dos Santos Ferreira, conhecido como profeta Henrique Santini, indicava nas redes sociais um número de telefone em que os fiéis poderiam falar diretamente com ele. Mas, conforme o MPRJ, o atendimento era feito por pessoas que simulavam ser ele, usando áudios previamente gravados.

Havia pedidos de contribuição financeira. Segundo a polícia, a ação fazia parte de um esquema de exploração financeira da fé, e o preço das "doações espirituais" variava dependendo do tipo de oração. Quem atendia o fiel não tinha qualquer autoridade religiosa e, segundo a denúncia, ao menos sete adolescentes foram aliciados para o esquema.

Cerca de 70 atendentes foram contratados por meio de anúncios em plataforma de vendas. O MPRJ relata que o grupo mantinha uma estrutura sofisticada de telemarketing religioso em escritórios de call center em São Gonçalo e em Niterói.

Os agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao esquema. Um deles foi na casa de Santini. O Ministério Público denunciou 23 pessoas por crimes de estelionato, associação criminosa, charlatanismo, falsa identidade, crime contra a economia popular, curandeirismo, corrupção de menores e lavagem de dinheiro.

Santini disse que foi surpreendido com o mandado. "Até agora, não encontraram nada que pudesse me incriminar. Colaborei, dei todas as coisas possíveis e entendo isso como uma perseguição religiosa", disse ao "Bom Dia RJ", da TV Globo, ao sair de casa para prestar depoimento.

Organização movimentou mais de R$ 3,3 milhões. O MPRJ decretou o bloqueio desse valor das contas bancárias de Santini e de seis empresas vinculadas, além do sequestro de bens. A promotoria também pediu à Justiça a definição de valor para reparação das vítimas e a condenação dos denunciados ao pagamento de danos morais coletivos. O UOL entrou em contato com a Polícia Civil, mas não teve retorno até a publicação.

Atendente denunciou esquema

Central de telemarketing tinha meta de faturamento semanal. "Quem não conseguia bater a meta era demitido", disse o delegado Luiz Henrique Pereira à TV Globo. A investigação começou depois que uma das pessoas contratadas se revoltou com a dinâmica e procurou a delegacia.

Essa organização criminosa em nada tem a ver com culto religioso. A intenção do grupo era arrecadar dinheiro e enganar os fiéis. Em depoimento, os fiéis declaram profunda decepção em razão de descobrir que na verdade foram enganados o tempo todo. Luiz Henrique Pereira, delegado da 76ª DP de Niterói

Polícia apreendeu celulares, dinheiro em espécie e cartões de crédito em nome de terceiros. Uma arma de fogo registrada em nome de Santini não foi apreendida. Segundo o delegado, a maioria das contribuições solicitadas não ia para a conta da igreja, mas para outras pessoas.

Quem é Henrique Santini

Ele se apresenta como pastor e publica mensagens de prosperidade nas redes sociais. Conhecido como profeta Henrique Santini, é líder da Igreja Casa dos Milagres, em São Gonçalo. Segundo a denúncia, ele divulga promessas de milagres voltados à vida financeira e afetiva dos fiéis.

Número de telefone é indicado para falar diretamente com ele. Em seus perfis públicos, há link para um canal no WhatsApp com 10 mil seguidores, onde ele oferece encontros diários, ao vivo, para enviar "uma palavra profética". Os interessados entram em contato em busca da resolução de conflitos.

Na manhã de hoje, ele publicou uma mensagem no Instagram. "Você será pego de surpresa por Deus, há tempo para tudo sim e hoje é o tempo da sua vitória", mostra a imagem. Nos comentários, internautas associaram de forma irônica a frase à operação policial. "Você foi pego hoje com surpresa, a casa caiu!! Nunca vi cobrar para orar, que Deus te visite hoje", disse uma pessoa. "O bom dia de hoje veio direto da polícia civil!", escreveu outra.