Topo

Notícias

OpenAI e SAP lançam plataforma de inteligência artificial para setor público da Alemanha

São Paulo

24/09/2025 13h45

A norte-americana OpenAI e a alemã SAP anunciaram nesta quarta-feira, 24, o lançamento de uma plataforma "soberana" de inteligência artificial (IA) para o setor público da Alemanha, segundo comunicado conjunto divulgado nesta quarta-feira.

A colaboração visa permitir que funcionários públicos da Alemanha utilizem a tecnologia IA de forma "segura e responsável", afirmaram as empresas, que se comprometeram a atender padrões restritos de soberania, segurança e jurídicos.

A subsidiária da OpenAI para a Alemanha receberá suporte da subsidiária da SAP, Delos Cloud, e executará o sistema na tecnologia Azure, da Microsoft, para "garantir a soberania da Alemanha".

O comunicado conjunto lembra que a SAP anunciou recentemente investimento de 20 bilhões de euros para fortalecer a soberania digital da Alemanha, integrando uma iniciativa do governo alemão para acelerar o crescimento e modernização do país.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Ataque a centro de detenção de imigrantes nos EUA deixa dois detidos mortos e um ferido (governo)

Ex-ministra, técnico de futebol gaélico e esquerdista disputam Presidência da Irlanda

Rubio urge a Lavrov deter "massacre" russo na Ucrânia(Departamento de Estado)

Após protestos, CCJ do Senado rejeita PEC da Blindagem

ONU e UE condenam 'ataques' contra flotilha com ajuda para Gaza

Festival de Circo franco-brasileiro 'Aldeia de Tous' propõe ideias para adiar o fim do mundo

Navio da marinha italiana não usará força militar para ajudar flotilha de Gaza, diz primeira-ministra

Presidente do Panamá defende na ONU a neutralidade do Canal

Ronaldo Caiado critica condução de Lula no tarifaço e se diz a favor da anistia

CCJ do Senado enterra a PEC da Blindagem por unanimidade

Dengue assola Sudão conforme infraestrutura é afetada pela guerra