OpenAI e SAP lançam plataforma de inteligência artificial para setor público da Alemanha

A norte-americana OpenAI e a alemã SAP anunciaram nesta quarta-feira, 24, o lançamento de uma plataforma "soberana" de inteligência artificial (IA) para o setor público da Alemanha, segundo comunicado conjunto divulgado nesta quarta-feira.

A colaboração visa permitir que funcionários públicos da Alemanha utilizem a tecnologia IA de forma "segura e responsável", afirmaram as empresas, que se comprometeram a atender padrões restritos de soberania, segurança e jurídicos.

A subsidiária da OpenAI para a Alemanha receberá suporte da subsidiária da SAP, Delos Cloud, e executará o sistema na tecnologia Azure, da Microsoft, para "garantir a soberania da Alemanha".

O comunicado conjunto lembra que a SAP anunciou recentemente investimento de 20 bilhões de euros para fortalecer a soberania digital da Alemanha, integrando uma iniciativa do governo alemão para acelerar o crescimento e modernização do país.